Рекордный импорт газа из США знаменует новую эру

Об этом 24 канала рассказала советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук. Она заметила, что эта новость достаточно иронична.

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По ее мнению, если бы Европа реализовала диверсификацию и отказ от российских энергоносителей и искала бы им альтернативу раньше, то, вероятно, полномасштабной войны России против Украины и не было бы.

Во-первых, страна-агрессор не имела бы такой системной и регулярной "кормушки" из Европы, которая покрывала бы большинство потребностей, в том числе и в военной сфере.

Во-вторых, Россия понимала бы, что страны ЕС не имеют перед ней таких уязвимых мест, на которые можно будет рассчитывать. Государство-террорист понимало, что при обычном положении дел Европа полностью зависима от него, а значит даже в условиях войны не сможет активно продвигать санкции на энергетическом фронте.

Именно это, по словам Залищука, мы видим сейчас. Конечно, санкции есть – Запад отказывается от угля и в среднесрочной перспективе от нефти, однако о серьезных сдвигах с российским газом пока речь не идет.

Однако даже при таких обстоятельствах исторический и рекордный импорт газа из США является хорошей новостью.

Это знаменует новую эру, когда Россия не будет иметь такого монопольного доминантного положения на европейском континенте.

– считает советница главы "Нафтогаза".

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Это указывает на то, что в последующие годы обещают быть затруднительными для России. Ей придется полностью перестраивать свою экономику и испытывать трудности в решении своих бюджетных финансовых вопросов.

Советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук об историческом экспорте газа из США: смотрите видео

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