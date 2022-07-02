Рекордный импорт газа из США знаменует новую эру
Об этом 24 канала рассказала советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук. Она заметила, что эта новость достаточно иронична.
Впервые в истории США доставили за месяц больше газа в Европу, чем Россия
По ее мнению, если бы Европа реализовала диверсификацию и отказ от российских энергоносителей и искала бы им альтернативу раньше, то, вероятно, полномасштабной войны России против Украины и не было бы.
Во-первых, страна-агрессор не имела бы такой системной и регулярной "кормушки" из Европы, которая покрывала бы большинство потребностей, в том числе и в военной сфере.
Во-вторых, Россия понимала бы, что страны ЕС не имеют перед ней таких уязвимых мест, на которые можно будет рассчитывать. Государство-террорист понимало, что при обычном положении дел Европа полностью зависима от него, а значит даже в условиях войны не сможет активно продвигать санкции на энергетическом фронте.
Именно это, по словам Залищука, мы видим сейчас. Конечно, санкции есть – Запад отказывается от угля и в среднесрочной перспективе от нефти, однако о серьезных сдвигах с российским газом пока речь не идет.
Однако даже при таких обстоятельствах исторический и рекордный импорт газа из США является хорошей новостью.
Это знаменует новую эру, когда Россия не будет иметь такого монопольного доминантного положения на европейском континенте.
– считает советница главы "Нафтогаза".
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Это указывает на то, что в последующие годы обещают быть затруднительными для России. Ей придется полностью перестраивать свою экономику и испытывать трудности в решении своих бюджетных финансовых вопросов.
Советник главы "Нафтогаза" Светлана Залищук об историческом экспорте газа из США: смотрите видео
Россия шантажирует Запад газом
- Страна-агрессор заставляет так называемые недружественные к ней страны платить за газ российскими рублями. Это противоречит ранее подписанным контрактам, где валютой расчета является евро.
- Однако на все правила и договоренности России традиционно безразлично. Тем, кто отказывается от таких условий, он перекрывает газовый кран.
- Большинство стран отказываются платить рублями. Это, в частности, Нидерланды, Дания, Польша и Болгария.
- Но некоторые энергетические компании из Европы продолжают получать голубое топливо из России, поэтому, вероятно, все же открыли рублевые счета. По данным издания Politico, речь идет о компаниях из Германии, Франции, Италии, Венгрии, Чехии, Словакии и Словении. К слову, итальянская компания откровенно признала, что имеет счета и в евро, и в рублях.