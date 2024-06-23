Российские СМИ сообщили, что в двух города Дагестана, Махачкале и Дербенте, группа вооруженных мужчин напала на полицейских, церковь и синагогу.

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Стрельба в Дагестане

По данным МВД региона, на данный момент в Махачкале якобы ликвидировали четырех боевиков. Из церкви, где "идут ожесточенные бои", удалось вывести 19 гражданских.

Ранее сообщалось, что между правоохранителям и боевиками продолжалась стычка рядом с одной из церквей, в которой якобы находилось 40 заложников. Однако позже данные о заложниках были опровергнуты.

Российские правоохранители заявляют о ликвидации боевиков / Видео: российские СМИ

Российские правоохранители также заявляли, что мужчины, которые устроили стрельбу в Махачкале и Дербенте принадлежат к международной террористической организации.

Сразу в двух городах Дагестана неизвестные устроили нападения / Скриншот Google Maps

Ранее ряд российских СМИ также публиковал фото и видео из Махачкалы, где идут столкновения с боевиками возле церкви. Местные жители также сообщали о стрельбе, которая не прекращается.