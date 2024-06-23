Російські ЗМІ повідомили, що в двох міста Дагестану, Махачкалі та Дербенті, група озброєних чоловіків напала на поліцейських, церкву та синагогу.

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Стрілянина в Дагестані

За даними МВС регіону, на даний момент в Махачкалі нібито ліквідували чотирьох бойовиків. З церкви, де "йдуть запеклі бої", вдалося вивести 19 цивільних.

Раніше повідомлялось, що між правоохоронцям та бойовиками тривала сутичка поруч з однією з церков, у якій нібито знаходилось 40 заручників. Однак пізніше дані про заручників було спростовано.

Російські правоохоронці заявляють про ліквідацію бойовиків / Відео: російські ЗМІ

Російські правоохоронці також заявляли, що чоловіки, які влаштували стрілянину в Махачкалі та Дербенті належать до міжнародної терористичної організації.

Одразу у двох містах Дагестану невідомі влаштували напади / Скриншот Google Maps

Раніше низка російських ЗМІ також публікувала фото та відео з Махачкали, де йдуть зіткнення з бойовиками біля церкви. Місцеві жителі також повідомляли про стрілянину, яка не припиняється.