По словам правоохранителей, подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре его задержали в кафе неподалеку от заведения в Даруваре.

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В Хорватии неизвестный открыл огонь

Местные СМИ сообщили, что нападение произошло в доме престарелых в городе Дарувар в северной части страны.

Около 11 часов утра по местному времени нападающий с огнестрельным оружием зашел в частное заведение для пожилых людей и открыл огонь. По словам начальника полиции Хорватии Николы Милины, пять человек погибли на месте, а еще один человек скончался в больнице.

Вероятно, нападающим является 51-летний бывший полицейский, мать которого проживала в этом заведении. По неофициальной информации журналистов, женщина – среди погибших, также среди убитых есть охранники и сотрудники. Полиция сообщила, что нападающий использовал незарегистрированное оружие.

К слову, 14 июля в немецком городе Альбштадт произошла стрельба. Причиной применения оружия мог быть бытовой конфликт. СМИ пишут о 3 погибших и 2 раненых.