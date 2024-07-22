За словами правоохоронців, підозрюваний втік з місця події, але незабаром його затримали в кафе неподалік від закладу в Даруварі.

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В Хорватії невідомий відкрив вогонь

Місцеві ЗМІ повідомили, що напад стався у будинку для літніх людей у місті Дарувар у північній частині країни.

Близько 11 години ранку за місцевим часом нападник із вогнепальною зброєю зайшов у приватний заклад для літніх людей та відкрив вогонь. За словами начальника поліції Хорватії Ніколи Міліни, п'ятеро людей загинули на місці, а ще одна особа померла в лікарні.

Ймовірно, нападником є 51-річний колишній поліцейський, матір якого проживала у цьому закладі. За неофіційною інформацією журналістів, жінка – серед загиблих, також серед вбитих є охоронці та співробітники. Поліція повідомила, що нападник використовував незареєстровану зброю.

До слова, 14 липня в німецькому місті Альбштадт сталася стрілянина. Причиною застосування зброї міг бути побутовий конфлікт. ЗМІ пишуть про 3 загиблих та 2 поранених.