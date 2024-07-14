У місті Альбштадт 14 липня сталась стрілянина. За попередньою інформацією, це був не напад.

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Що відомо про стрілянину

Причиною застосування зброї міг бути побутовий конфлікт. ЗМІ пишуть про 3 загиблих та 2 поранених.

Наразі подробиць небагато. Раніше ЗМІ писали, що стрілянина була в громаді Лаутлінген, що за 6 кілометрів від центру Альбштадта. У стрілянині нібито підозрюють мисливця.

Деталі з'ясовуються. Робота поліціянтів триває.

Раніше 14 липня стало відомо про те, що на Дональда Трампа скоїли замах та вистрелили у нього під час мітингу у Пенсільванії. Трамп живий, його поранили у вухо.