Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что здесь можно провести аналогию с сентябрем 1999-го года. Тогда ФСБ организовывала террористические акты. Отметим, что теракт в Подмосковье произошел в пятницу вечером.

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Обратите внимание! За почти две недели в сентябре 1999-го года в Москве, Волгодонске и Буйнакске, что в России, состоялся ряд терактов. Тогда в результате взрывов в жилых домах погибли 397 человек. Еще 1700 россиян – были ранены. Ряд российских оппозиционеров назвал российские власти заказчиком терактов.

"Вторая версия, что это сторонники ИГИЛ, как предупреждали спецслужбы США. В этих двух версиях, маловероятно, что эти люди окажутся на свободе. То есть они слишком много знают или по крайней мере могут рассказать", – подчеркнул Яковенко.

Главный бенефициар

Третья версия – теракт устроил ИГИЛ, однако под контролем российских спецслужб. Мол, именно так, по мнению российского оппозиционного журналиста, можно объяснить многие странные моменты поведения боевиков.

Во-первых, говорится о большом промежутке времени между терактом и моментом, когда в ТЦ прибыли российские силовики. Так прошел почти 1 час 20 минут. Самая вероятная версия, что боевикам дали возможность уехать и обещали "коридор" неизвестно куда.

"Коридор" в Украину абсолютно был невозможен. Вполне возможно, что им наврали, что "есть договоренность, что их где-то прикроют, проведут через Беларусь или еще куда-то". Главным бенефициаром этого теракта является Путин и его режим,

– убежден Игорь Яковенко.

Прежде всего террористический акт выгоден диктатору и его режиму. В результате теракта "выиграл" Путин, ведь именно ему многие сочувствуют. То есть в глазах общественного мнения он и его режим едва ли не изменились. Мол, он "уже не террорист, а жертва террора". А внутри России продолжается внутренняя мобилизация перед этой проблемой. В то же время российский оппозиционный журналист не исключает того, что для боевиков могут ввести смертную казнь.

"Он (Путин – 24 Канал) будет "выжимать" максимально из этого. "Теракт организован Украиной или США, руками Украины" – это основная версия, которая преобладает в российских СМИ", – сказал Яковенко.

Сделали все, чтобы их нашли

Российский оппозиционный журналист добавил, что, если бы это действительно сделал ИГИЛ, то тогда бы боевики себя бы так не вели. В частности, они бы сменили авто, на котором ехали. Впрочем, их машина попала на камеры наблюдения и ехала по официальной трассе. То есть так, считает Яковенко, они сделали все, чтобы их нашли.

"В пользу того, что это – не теракт, свидетельствует то, что они не выдвигали определенных требований. А террористы обычно выдвигают определенные требования. То есть, это свидетельствует в пользу того, что это спецоперация ФСБ", – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

К тому же люди, которые организовывали стрельбу, не понимают, что перейти российско-украинскую границу невозможно. Все из-за того, что там очень много российских военных.

По моему мнению, говорится о третьей гибридной версии. Был теракт, организованный сторонниками ИГИЛ. Без участия российских спецслужб не обошлось. Практически большинство ячеек, в частности, ИГИЛ, контролируют. Все три версии имеют право на существование,

– отметил Игорь Яковенко.

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