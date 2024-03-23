Это позволит российскому диктатору еще сильнее усилить страх внутри России для одной цели. Об этом 24 Каналу сообщил российский оппозиционный политик Андрей Сидельников, подчеркнув, что Путину заблаговременно сообщили о ситуации, а планировали теракт российские спецслужбы.

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Зачем Россия продвигает причастность Украины

Сидельников отметил, что россияне придумали "украинский след", чтобы усилить террор внутри России с целью объявления масштабной мобилизации. Таким образом Кремль держит ситуацию под контролем, поскольку российский народ живет в страхе и благодаря этому им можно управлять.

Еще до начала так называемых "выборов" президента России эксперты говорили, что мобилизация в предвыборный период проводиться не будет, чтобы не разозлить население. А после 17 марта начнется настоящая мобилизация, когда сотни тысяч российских мужчин заберут в армию и на фронт в Украину.

Справка. Российские правоохранители задержали 4 подозреваемых в совершении теракта лиц и заявили, что они якобы "имели контакты на украинской стороне". Якобы после совершения теракта преступники пытались скрыться, "продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы". Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов заявил, что заявления России, якобы в теракте в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье прослеживается "украинский след" – абсурдны и являются полной ложью.

Кремлевская власть попытается оправдать начало мобилизации тем, что якобы "Украина организовала теракт, в котором погибли несколько сотен мирных россиян, поэтому из-за этого российское общество должно мобилизоваться и пойти на фронт, чтобы отомстить украинцам".

Когда идут атаки дронов (по военным объектам России – 24 Канал), украинские силовые органы не скрывают и говорят, что это происходит из-за нападения России на Украину, из-за того, что Россия совершает геноцид украинского народа. Поэтому причастность Украины к теракту полностью исключаю из-за того, как российские власти реагируют на действия ВСУ,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Террор – суть России

План террористического акта в торговом центре "Крокус Сити Холл" под Москвой рождался на столе в Кремле. По приказу Владимира Путина российские спецслужбы все спланировали, а диктатора лишь держали в курсе событий, которые, очевидно, вышли из-под контроля из-за такого огромного количества жертв среди гражданского населения.

Заметьте! В результате теракта могли погибнуть более 143 россиян. Большое количество тел было обнаружено в туалетах, комнатах для кормления и помещениях, где уборщики хранили инвентарь. Там люди пытались укрыться от стрельбы.

Сидельников также вспомнил, что после теракта в школах Беслана осенью 2004 года, когда погибло огромное количество заложников, Владимир Путин отменил в России выборы губернаторов. Здесь нет логики и соответствий, но таким образом Кремль решает проблемы.

Власти России привыкли через запугивание населения принимать репрессивный закон. Поэтому и встал вопрос смертной казни, который уже широко обсуждается депутатами Госдумы. Эти методы будут введены под предлогом борьбы с террористами,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

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