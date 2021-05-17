В канадском городе Торонто в воскресенье днем произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, пострадали по меньшей мере трое других. Полиция заявила, что в целом прозвучало около 100 выстрелов.

28-летний мужчина от полученных травм погиб. Еще трое мужчин получили тяжелые ранения и находятся в больнице.

К слову В США – снова стрельба: огонь открыли в Нью-Йорке, есть пострадавшие

Стрельба в Торонто: что известно

Нападение произошло в районе Этобико на западе Торонто.

Темный седан выехал на кольцевую улицу возле жилого дома и подъехал к двум припаркованным автомобилям – Mercedes Benz и Toyota Camry.

Потом неопределенное количество стрелков из этого седана открыли огонь по пассажирам припаркованных автомобилей.

На месте нашли четырех мужчин 20 – 30 лет, которые получили серьезные огнестрельные ранения.

28-летний мужчина был доставлен в больницу, но впоследствии скончался от полученных травм.

Трое мужчин сейчас находятся в больнице, в частности для жизни одного существует угроза.

В результате стрельбы в соседних зданиях осталось несколько отверстий от пуль.

Полиция не знает количество нападающих

Учитывая количество выстрелов, в полиции предполагают, что в стрельбе задействовали много огнестрельного оружия. Произошел ли обмен огнем – расследуют.

Согласно сообщениям, 2 подозреваемых стрелков скрылись с места происшествия на темном седане. В то же время полиция отмечает, что до сих пор непонятно, сколько нападавших они ищут.

Для расследования вызвали отдел убийств. Полиция обращается к возможным свидетелям и просит проверить видеорегистраторы тех, кто мог оказаться рядом в момент нападения.