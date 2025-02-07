Инцидент произошел в коммуне Андерлехт, где неизвестные открыли огонь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RTBF.

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Стрельба в Брюсселе

В результате ночной стрельбы в Брюсселе, которая произошла в коммуне Андерлехт, умер один человек. Его личность пока не установлена.

По предварительной версии правоохранителей, инцидент может быть связан с конфликтами между наркогруппировками, конкурирующих. Полиция и прокуратура ведут расследование, выясняя обстоятельства происшествия.

Прошлой ночью в муниципалитете снова раздались выстрелы, на этот раз в районе Петербос около 4 часов утра. Личность мужчины пока не установлена,

– отметили в полиции.

Ситуация в городе остается напряженной, ведь, по данным правоохранителей, все эти нападения могут быть частью большего противостояния между бандами наркогруппировок.

Напомним, в брюссельском районе Андерлехт возле станции метро Клемансо произошла стрельба, в результате которой мужчина получил ранение в ногу. Преступники скрылись, а полиция разыскивает подозреваемых, не исключая связь этого нападения с предыдущими случаями.

Говорится об инциденте в Брюсселе, где также в метро произошла стрельба. Это повлекло перебои в движении двух веток метрополитена и трамвайных линий. Полиция начала поиски подозреваемых, которые, вероятно, прятались в туннелях.