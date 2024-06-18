Сегодня в Шевченковском районе Киева на улице В. Ярмолы были слышны выстрелы. Полиция сразу же отправилась на место инцидента.

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Нападение среди бела дня

Оказалось, что неизвестный подошел к припаркованному на улице авто, в котором находились супруги, и выстрелил в мужчину. Совершив преступление, стрелок скрылся.

Известно, что женщина ранений не получила.

Сейчас на месте происшествия работают все службы, а также принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего.

Напомним, что недавно подобное вооруженное нападение произошло вблизи Львова. Там тоже неизвестный обстрелял автомобиль BMW, ранив водителя. За рулем авто оказался криминальный авторитет Джонни Балога, известный под прозвищем "Джоник". Балог получил ранения, его госпитализировали, а преступник скрылся с места преступления.

В Запорожье в это время убили местного чиновника Максима Денщика. У подъезда многоэтажки какой-то мужчина из огнестрельного оружия произвел четыре выстрела в чиновника и скрылся с места происшествия.