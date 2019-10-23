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      Стрельба в Амстердаме: есть жертвы

      68 Читати новину українською
      Стрельба в Амстердаме
      Стрельба в Амстердаме / volkskrant.nl

      На западе Амстердама один человек погиб, другой получил тяжелые ранения в результате стрельбы. По данным СМИ, жертвами стрельбы стали директор и работник ресторана.

      Стрельба произошла около 16.00 на людной площади нидерландской столицы. Об этом сообщает издание De Volkskrant.

      Читайте также: Стрельба возле синагоги в Галле: нападающего обвиняют в теракте и попытке массового убийства

      Полиция прибыла на место происшествия практически сразу и смогла перехватить автомобиль вероятного нападающего за несколько сотен метров от места происшествия. Подозреваемого задержали после нескольких предупредительных выстрелов.

      Причины и обстоятельства стрельбы пока неизвестны. Правоохранители просят очевидцев в случае возможности предоставить необходимую информацию.

      Смотрите также: Появилось видео стрельбы в немецком городе Галле

      Отметим, что 9 октября в Германии возле синагоги преступник застрелил женщину, которая подошла к нему, а впоследствии и мужчину, который находился в кафе неподалеку.

      Нападавшего задержали после того, как он попал в ДТП во время побега. Федеральное правительство страны назвало стрельбу 9 октября в городе Галле правоэкстремистским терактом. Генеральная прокуратура заявляет, что задержан полицией нападавший хотел устроили массовое убийство в синагоге и этим вызвать международный резонанс.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Нидерланды Стрельба
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