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      Стрілянина в Амстердамі: є жертви

      538 Читать новость на русском
      Стрілянина в Амстердамі
      Стрілянина в Амстердамі / volkskrant.nl

      На заході Амстердама одна людина загинула, інша отримала важкі поранення в результаті стрілянини. За даними ЗМІ, жертвами стрілянини стали директор і працівник ресторану.

      Стрілянина сталася близько 16.00 на людній площі нідерландської столиці. Про це повідомляє видання De Volkskrant.

      Читайте також: Стрілянина біля синагоги в Галле: нападника звинувачують у теракті та спробі масового вбивства

      Поліція прибула на місце події практично відразу і змогла перехопити автомобіль ймовірного нападника за декілька сотень метрів від місця події. Підозрюваного затримали після кількох попереджувальних пострілів.

      Причини і обставини стрілянини поки невідомі. Правоохоронці просять очевидців у разі можливості надати необхідну інформацію.

      Дивіться також: З'явилося відео стрілянини у німецькому місті Галле

      Відзначимо, що 9 жовтня у Німеччині біля синагоги злочинець застрелив жінку, яка підійшла до нього, а згодом і чоловіка, який перебував у кафе неподалік.

      Нападника затримали після того, як він потрапив у ДТП під час втечі. Федеральний уряд країни назвав стрілянину 9 жовтня у місті Галле правоекстремістським терактом. Генеральна прокуратура заявляє, що затриманий поліцією нападник хотів влаштували масове вбивство в синагозі і цим викликати міжнародний резонанс.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Стрілянина Нідерланди
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