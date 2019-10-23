Стрілянина в Амстердамі: є жертви

На заході Амстердама одна людина загинула, інша отримала важкі поранення в результаті стрілянини. За даними ЗМІ, жертвами стрілянини стали директор і працівник ресторану.

Стрілянина сталася близько 16.00 на людній площі нідерландської столиці. Про це повідомляє видання De Volkskrant.

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Поліція прибула на місце події практично відразу і змогла перехопити автомобіль ймовірного нападника за декілька сотень метрів від місця події. Підозрюваного затримали після кількох попереджувальних пострілів.

Причини і обставини стрілянини поки невідомі. Правоохоронці просять очевидців у разі можливості надати необхідну інформацію.

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Відзначимо, що 9 жовтня у Німеччині біля синагоги злочинець застрелив жінку, яка підійшла до нього, а згодом і чоловіка, який перебував у кафе неподалік.

Нападника затримали після того, як він потрапив у ДТП під час втечі. Федеральний уряд країни назвав стрілянину 9 жовтня у місті Галле правоекстремістським терактом. Генеральна прокуратура заявляє, що затриманий поліцією нападник хотів влаштували масове вбивство в синагозі і цим викликати міжнародний резонанс.