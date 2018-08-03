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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Суд вынес решение относительно владельца авто, на котором бежали вероятные убийцы "Сармата"

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Александр Обухов
Александр Обухов / "Громадське"

На Запорожье Бердянский городской суд избрал меру пресечения Александру Обухову, который подозревается в убийстве бывшего участника войны на Донбассе и местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат".

Так, суд избрал первому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога, поэтому тот будет находиться в запорожском СИЗО до 29 сентября, передает УНИАН.

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Заметим, что Обухов является уроженцем Днепра, там и жил. Как установило следствие, он приехал в Бердянск на автомобиле Mazda 6 вместе с другими подозреваемыми, они по предварительному сговору действовали по распределенными ролям, сообщает "Громадське".

Именно Александр Обухов, по версии следствия, находился за рулем автомобиля Mazda 6, в который после убийства Виталия Олешко пересели два других подозреваемых – Артем Матюшин и Николай Ломако, и где находился четвертый подозреваемый Максим Владимиренков. После мужчины отправились к Днепру, но их в таком составе задержали правоохранители в Васильевке.

Вместе с тем сам Обухов отмечал, что не имеет отношения к преступлению, ведь он просто подрабатывал перевозчиком.

Кроме того, его защита отрицала относительно удовлетворения ходатайства об аресте, отмечая, что вина подзащитного не подтверждена и он не знал о преступных намерениях других подозреваемых.

Александру Обухову инкриминируют умышленное убийство по предварительному сговору группой лиц. В случае доказательства вины мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее уже были арестованы Артем Матюшин, Николай Ломако и Максима Владимиренкова. Что касается них, то суд также взял их под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Ломака является уроженцем Павлограда и проживает в Днепре. По данным следствия, его подозревают в участии в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и сам он, как утверждают следователи, был за рулем "Таврии", которая была на месте преступления и на которой позже бежал подозреваемый Артем Матюшин. Впоследствии Матюшин и Ломако покинули машину, а сами пересели в вышеуказанную Mazda 6 Обухова.

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Сам Ломако отвергает любые обвинения и заявляет, что не имеет отношения к убийству. В случае доказательства вины, ему грозит пожизненное заключение.

К слову, во время судебного заседания следователь и прокурор отмечали риски побега подозреваемых, влияние на свидетелей, продолжение преступной деятельности.

Напомним, 31 июля в Бердянске во дворе собственного дома застрелили местного активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат". Впоследствии в полиции сообщили о задержании пяти человек, которые могут быть причастны к убийству. Правоохранители отрабатывают несколько версий преступления, среди которых фигурирует его общественная и политическая деятельность. По словам журналиста Юрия Бутусова, преступление мог заказать нардеп от группы "Воля народа" Александр Пономарев.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Бердянск Судьи Убийство Виталия Олешко "Сармата"
Источник: 24 Канал
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