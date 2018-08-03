Суд виніс рішення щодо власника авто, на якому тікали імовірні вбивці "Сармата"

На Запоріжжі Бердянський міський суд обрав запобіжний захід Олександру Обухову, який підозрюється у вбивстві колишнього учасника війни на Донбасі та місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат".

Так, суд обрав першому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави, відтак той перебуватиме у запорізькому СІЗО до 29 вересня, передає УНІАН.

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Зауважимо, що Обухов є уродженцем Дніпра, там і мешкав. Як встановило слідство, він приїхав до Бердянська на автомобілі Mazda 6 разом з іншими підозрюваними, де вони за попередньою змовою діяли за розподіленими ролями, повідомляє "Громадське".

Саме Олександр Обухов, за версією слідства, перебував за кермом автомобіля Mazda 6, в який після вбивства Віталія Олешка пересіли два інших підозрюваних — Артем Матюшин та Микола Ломака, і де перебував четвертий підозрюваний Максим Владимиренков. Опісля чоловіки вирушили до Дніпра, але їх у такому складі затримали правоохоронці у Василівці.

Натомість сам Обухов наголошував, що не має стосунку до злочину, адже він просто підробляв перевізником.

Крім того, його захист заперечував щодо задоволення клопотання про арешт, наголошуючи, що провину підзахисного не доведено та він не знав про злочинні наміри інших підозрюваних.

Олександру Обухову інкримінують умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб. У разі доведення вини чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше вже було заарештовано Артема Матюшина, Миколу Ломаку та Максима Владимиренкова. Щодо них, то суд також узяв їх під варту на два місяці без можливості внесення застави.

Ломака є уродженцем Павлограда та проживає у Дніпрі. За даними слідства, його підозрюють в участі в умисному вбивстві, скоєному за попередньою змовою групою осіб і сам він, як стверджують слідчі, був за кермом "Таврії", що була на місці злочину та на якій пізніше тікав підозрюваний Артем Матюшин. Згодом Матюшин і Ломака покинули автівку, а самі пересіли у вищезазначену Mazda 6 Обухова.

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Сам Ломака відкидає будь-які обвинувачення та заявляє, що не має стосунку до вбивства. У разі доведення провини, йому загрожує довічне ув'язнення.

До слова, під час судового засідання слідчий і прокурор наголошували на ризиках втечі підозрюваних, впливу на свідків, продовження злочинної діяльності.

Нагадаємо, 31 липня у Бердянську у подвір’ї власного будинку застрелили місцевого активіста Віталія Олешка з позивним "Сармат". Згодом у поліції повідомили про затримання п'яти осіб, які можуть бути причетними до вбивства. Наразі правоохоронці відпрацьовують кілька версій злочину, серед яких фігурує його громадська та політична діяльність. За словами журналіста Юрія Бутусова, злочин міг замовити нардеп від групи "Воля народу" Олександр Пономарьов.