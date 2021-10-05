О жуткой трагедии сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

Важно В Киеве подросток сбежал из дома, чтобы покончить с собой

Он заявил, что девушка покончила с жизнью через повешение. Когда ребенка нашли, он уже был без признаков жизни. Поэтому бригада медиков, прибывших на вызов, лишь констатировали смерть школьницы.

Девушка совершила суицид через повешение. К сожалению, медикам экстренной помощи пришлось констатировать биологическую смерть, которая наступила до прибытия бригады скорой,

– сообщил медик.

Пока неизвестно, что могло стать причиной такого ужасного поступка. Предварительно, покойная училась в 10 классе в одной из школ Тернополя. Михаил Джус добавил, что девочку нашли в доме на улице Владимира Великого в понедельник, 4 октября, в 22:59.

Улица Владимира Великого, где нашли ребенка: карта

Обратите внимание! По данным Единого досудебного реестр досудебных реестров, в 2017 году в Украине было зафиксировано 166 самоубийств, совершенных подростками; в 2018 году – 97 случаев; в 2019 году – 111 случаев; в 2020 году – 123 случая. По состоянию на 1 июня 2021 года уже совершено 149 суицидов.

Причины, побуждающие к суициду

Детская психолог любовь Найденова уверена, что ребенок может покончить с жизнью из-за ряда жизненных обстоятельств, в частности:

финансовые проблемы,

разрыв отношений,

хроническая боль и болезни.

Психолог-криминалист Юрий Ирхин подчеркнул, что потенциально дети к суициду не склонны. В них в первую очередь срабатывают механизмы биологической и психологической защиты. Но есть категория детей, которые взрослеют, – подростки. Среди них это явление встречается.