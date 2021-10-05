О жуткой трагедии сообщил генеральный директор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.
Важно В Киеве подросток сбежал из дома, чтобы покончить с собой
Он заявил, что девушка покончила с жизнью через повешение. Когда ребенка нашли, он уже был без признаков жизни. Поэтому бригада медиков, прибывших на вызов, лишь констатировали смерть школьницы.
Девушка совершила суицид через повешение. К сожалению, медикам экстренной помощи пришлось констатировать биологическую смерть, которая наступила до прибытия бригады скорой,
– сообщил медик.
Пока неизвестно, что могло стать причиной такого ужасного поступка. Предварительно, покойная училась в 10 классе в одной из школ Тернополя. Михаил Джус добавил, что девочку нашли в доме на улице Владимира Великого в понедельник, 4 октября, в 22:59.
Улица Владимира Великого, где нашли ребенка: карта
Причины, побуждающие к суициду
Детская психолог любовь Найденова уверена, что ребенок может покончить с жизнью из-за ряда жизненных обстоятельств, в частности:
- финансовые проблемы,
- разрыв отношений,
- хроническая боль и болезни.
Психолог-криминалист Юрий Ирхин подчеркнул, что потенциально дети к суициду не склонны. В них в первую очередь срабатывают механизмы биологической и психологической защиты. Но есть категория детей, которые взрослеют, – подростки. Среди них это явление встречается.