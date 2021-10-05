Про моторошну трагедію повідомив генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільщини Михайло Джус.

Важливо У Києві підліток втік із дому, щоб накласти на себе руки

Він заявив, що дівчина покінчила з життям через повішання. Коли дитину знайшли, вона вже була без ознак життя. Тож бригада медиків, які прибули на виклик, лише констатували смерть школярки.

Дівчина здійснила суїцид через повішання. На жаль, медикам екстреної допомоги довелося констатувати біологічну смерть, яка настала до прибуття бригади швидкої,

– повідомив медик.

Наразі невідомо, що могло стати причиною такого жахливого вчинку. Попередньо, покійна навчалась у 10 класі в одній зі шкіл Тернополя. Михайло Джус додав, що дівчинку знайшли у будинку на вулиці Володимира Великого в понеділок, 4 жовтня, о 22:59.

Вулиця Володимира Великого, де знайшли дитину: карта

Зверніть увагу! За даними Єдиного досудового реєстру досудових реєстрів, у 2017 році в Україні було зафіксовано 166 самогубств, вчинених підлітками; у 2018 році – 97 випадків; у 2019 році – 111 випадків; у 2020 році – 123 випадки. Станом на 1 червня 2021 року вже вчинено 149 суїцидів.

Причини, які спонукають до суїциду

Дитяча психологиня Любов Найдьонова впевнена, що дитина може покінчити з життям через низку життєвих обставин, зокрема:

фінансові проблеми,

розрив відносин,

хронічний біль та хвороби.

Психолог-криміналіст Юрій Ірхін наголосив, що потенційно діти до суїциду не схильні. У них в першу чергу спрацьовують механізми біологічного та психологічного захисту. Але є категорія дітей, які дорослішають, – підлітки. Серед них це явище зустрічається.