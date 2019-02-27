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      Только тогда переговоры будут продуктивными, – Волкер рассказал, чего ждет от России

      79 Читати новину українською
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что сейчас Россия не готова обсуждать ряд вопросов, из-за чего диалог между США и РФ не является продуктивным.

      Об этом он заявил в интервью 24 каналу.

      Читайте также: Россия не останется безнаказанной, – Волкер про агрессию в Черном море

      По его словам, он поддерживает стабильный контакт между США и Россией относительно ситуации в Украине. "Я обмениваюсь сообщениями через посольства с господином Сурковым. Я встречался с послом России в Вашингтоне", – отметил Волкер.

      Также он отметил, что Россия пока не готова рассматривать определенные вопросы, что мешает результативности переговоров.

      Очевидно, что сейчас Россия не готова рассматривать определенные вопросы. Поэтому мы с нетерпением ждем того момента, когда Россия захочет сделать это, и тогда мы сможем провести какое-то продуктивное обсуждение этих вопросов (говорится о возвращении Крыма и ситуации в Азовском море – 24 канал),
      – подчеркнул Курт Волкер.

      В начале февраля 2019 года Курт Волкер заявил, что не встречался с помощником президента России Владиславом Сурковым с тех пор, как россияне захватили украинских моряков возле Керченского пролива.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинских портов. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

      ЧТО ЕЩЕ РАССКАЗАЛ ВОЛКЕР В ИНТЕРВЬЮ 24 КАНАЛУ

       

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      Теги: Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики Новости Крыма Украина – Россия Курт Волкер Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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