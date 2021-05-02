2 мая 2021 года исполняется семь лет со дня трагических событий в Одессе. В 2014 году в результате столкновений между сторонниками Евромайдана и пророссийскими активистами и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 человек. Расследование "дела 2 мая" продолжается до сих пор.

Что предшествовало трагедии?

Координатор одесского Евромайдана в 2013-2014 годах, заместитель председателя Одесской областной госадминистрации в мае 2014 года, полковник запаса, кандидат военных наук Александр Остапенко рассказал, что в этот период в Одессе было "безвластие", ведь областная госадминистрация только сформировалась, а в самой Одессе не было мэра, был исполняющий обязанности.



Александр Остапенко / Фото dumka.odessa.ua

После событий на Майдане в Одессе действовали две противостоящие группы, цель которых – охрана порядка во время массовых мероприятий и защита участников. В конце февраля было объявлено о создании "Самообороны Одесского Евромайдана". В то же время "Антимайдан" формирует аналогичную структуру: "Одесскую" и "Народную" дружины.

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Как оказалось впоследствии, участники движения "Куликова поля", которые принимали участие в акциях "Антимайдана", негласно координировали свои действия путем договоренностей с патриотами. Тогда, во время маевки, организованной "Одесской дружиной" даже присутствовали несколько активистов "Евромайдана" с семьями. Эти контакты хранятся аж до вечера 1 мая.

Я вам как координатор одесского Евромайдана скажу, что коммуникация между группами "Антимайдана" и "Майдана" была. По крайней мере для того, чтобы не было столкновений и не страдали люди иногда договаривались, что марши будем проводить на разных улицах. Невозможно сказать, что "Евромайдан" был настроен на конфронтацию в это время, но надо сказать, что "Антимайдан" всегда нарушал договоренности. Провокации были, но решались. Однако, не в этот день. Это, пожалуй, является предметом особого исследования, какой импульс привел к тому, что "Антимайдан" напал на "Марш Единства" именно в этот день, потому что оно все произошло определенным образом импульсивно. Очевидно, что была какая-то команда делать именно так,

– рассказал Александр Остапенко.

2 мая 2014 года на матч между одесской футбольной командой "Черноморец" и харьковским "Металлистом" приехали около 500 харьковских болельщиков. К тому времени все фан-клубы украинских команд заключили официальное перемирие. Игра сопровождалась совместными "Маршами единства Украины" в которых принимали участие болельщики двух команд с активистами Евромайдана. Они должны были пройти от Соборной площади по Дерибасовской и до стадиона.

Координатор одесского Евромайдана в 2013-2014 годах Александр Остапенко рассказал, что "Одесская Дружина" и подобные группировки имели коммуникацию с Россией, которая выделяла им деньги. По его словам в Одессе сторонники "русского мира" проиграли еще 3 марта. Остапенко отметил, что конфронтации между сторонниками "Евромайдана" и "Антимайдана" никто не хотел. Так называемые "куликовцы", которые имели палаточный городок на Куликовом поле, должны были переехать за пределы Одессы. Однако, эта договоренность фактически была парализована.

Всего на Куликовом поле осталось несколько палаток. Все это "антимайдановское движение" постепенно сходил на ноль, но нужно было именно такое возмущение, чтобы показать это шествие "русской весны" на территории Украины. Было понятно, что в Одессе "русская весна" в их понимании не может произойти, но они постоянно коммуницировали со своими кураторами из РФ. Это абсолютно подтвержденный факт. Надо, чтобы было такое событие, которое всколыхнуло не только Украину, но и поддержало те сепаратистские движения, которые были в Донецкой и Луганской областях и других городах Украины. Именно поэтому, они пошли на явную конфронтацию. Без всякого сомнения, никто не хотел и не планировал то, что произошло потом,

– рассказал Остапенко.

Столкновения на Греческой площади и пожар в доме Профсоюзов

Первые столкновения произошли на Греческой площади. Оттуда стартовало патриотическое шествие одесских и харьковских футбольных болельщиков на матч между "Черноморцем" и "Металлистом". К ним присоединились другие патриотические организации и проукраинские активисты, но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

Несколько десятков активистов "Антимайдана", экипированные касками и дубинками, появились в центре Одессы недалеко от анонсированного там "Марша единства Украины" и двигались по параллельной улице. После нападения на колонну в районе улицы Греческой, люди начали разбирать тротуарную плитку, разбивать ее на части и бросать друг в друга. С одной и с другой стороны летели свето-шумовые гранаты, а также было слышно звуки, похожие на выстрелы. В первые минуты противостояния активистов разделил ряд милиции, что полностью перекрыл улицу, однако, это мало помогло, ведь каждая из сторон перекидывала камни и взрывные пакеты через ряд милиции. Около 16 часов в местных СМИ появилось сообщение, что в результате столкновений один из представителей ультрас умер. Также был смертельно ранен десятник "Правого сектора" Игорь Иванов.

Столкновения продолжились на Куликовом поле

Там на тот момент базируется одесский "Антимайдан". Активисты снесли палатки, впоследствии обе стороны активно начали бросать друг в друга коктейлями Молотова.

Часть бутылок полетели из Дома профсоюзов, в котором спрятались "антимайдановцы". Через некоторое время в здании, в которое ворвались пророссийские активисты, в результате поджога возник пожар, в результате чего погибли несколько десятков человек. Некоторые люди, которые пытаясь спастись от пожара, выпрыгивали из окон.

Причины конфронтации

Александр Остапенко, который был в то время заместителем председателя областной госадминистрации и был в центре событий 2 мая считает, что конфронтация двух противоборствующих сил нужна была для того, чтобы в средствах массовой информации можно потом было трактовать о якобы подавлении "русскоязычных" или иных, которые были сторонниками "русской весны".

Вторая причина – неявная, но она точно есть. Были интересы других политических сил, которые касались отстранения от должности тогдашнего руководителя Одесской областной государственной администрации Владимира Немировского и получения определенного контроля над Одесским регионом. Это – другая страница. Я не судья, но я чувствую и не удивлюсь, что столкновения были со стороны определенных групп, которые хотели иметь контроль над Одессой в то время. И они коммуницировали, как с патриотической общественностью, так и с сепаратистами. Я не удивлюсь, если им давали деньги,

– добавил кандидат военных наук.

Следствие провалено?

Через 10 дней после одесской трагедии, была создана "Группа 2 мая", которая проводила собственное независимое расследование. В группу вошли журналисты, общественные деятели, эксперты.

Координатор "Группы 2 мая" Татьяна Герасимова рассказала, что после событий было возбуждено несколько уголовных дел. И потом из этих дел выстраивались несколько направлений расследования.



Татьяна Герасимова / Фото dw.com

Ведь все события делятся на две части:

события на Греческой площади, где от огнестрельного оружия погибли шесть человек;

пожар в доме Профсоюзов, где погибли 8 человек от падения при попытке спастись от огня и 34 от последствий пожара.

Расследование о массовых беспорядках в центре Одессы было выделено в отдельный эпизод. Подозреваемых задержали в торговом центре "Афина" еще до пожара в доме Профсоюзов. Судебный процесс по отношению к людям, которых обвиняли в организации массовых беспорядков закончился в сентябре 2017 года тем, что коллегия судей Ильичевского городского суда Одесской области оправдала 19 обвиняемых по делу "событий 2 мая".

К тому же этот приговор был вынесен за того, что сторона обвинения не смогла представить убедительных объективных доказательств. То есть, суд констатировал, что следствие было проведено крайне не качественно. И этих 19 человек всех оправдали. Надо понимать, что их оправдали не потому, что они были не виноваты. Они действительно спровоцировали эти массовые беспорядки, повлекшие сначала убийства шести человек в центре города, а потом закончилось все пожаром в доме Профсоюзов. Это расследование закончилось ничем, "пшиком",

– добавила Герасимова.

"Расследование не движется"

Координатор "Группы 2 мая" рассказала, что когда на этот оправдательный приговор областная прокуратура подала апелляционную жалобу, то на апелляционный суд, фактически, уже никто не приходил.

Расследование не движется, оно полностью провалено. Дело слушали до осени 2020 года, но заседание переносилось. К сентябрю 2020 года Николаевский суд приостановил рассмотрение этого дела, объявил в розыск 10 фигурантов дела, которых сначала оправдали, а затем снова попытались посадить на "подсудимую лавку" и все, это дело "замерло". Никто, конечно, не ищет. Это должна делать областная полиция, но никто этим не занимается,

– отметила Герасимова.

Александр Остапенко рассказал, что многие вещественные доказательства, которые были взяты сразу после событий 2 мая, куда-то исчезли.

Не очень хотят в органах Нацполиции и определенные влиятельные группы здесь, в Одессе, довести это расследование до логического конца. Ожидать, что одесская или киевская полиция доведет до логического конца – тяжело. Я могу привести пример, как 19 февраля на журналистов напали титушки возле областной госадминистрации. Там было очевидно, что эту команду давал тогдашний глава облгосадминистрации, но даже расследование нападения на журналистов сегодня ничем не закончилось,

– отметил Остапенко.

Подполковник в отставке, эксперт "Группы 2 мая", эксперт по деятельности правоохранительных органов Владислав Сердюк рассказал, что группа расследования самих событий уже не ведет.

Мы уже исчерпали всю информацию, которая у нас была. Сейчас мы занимаемся только информированием общества о том, что произошло: издаем книги, снимаем фильмы, рассказываем об этом. Проблема с нашим расследованием еще в том, что мы не знаем, что происходит с расследованием в прокуратуре и полиции,

– говорит Сердюк.

По словам эксперта, в настоящее время в "Группе 2 мая" нет никакого контакта со следственной группой полиции.

Мы даже не знаем есть ли эта следственная группа по этому делу и вообще мы не знаем точно, где находится само дело по 2 мая. Оно было в Киеве, потом его сюда перебросили, затем снова в Киев, потом снова в Одессу. Я имею в виду основное дело – о массовых беспорядках. Дела по сотрудникам милиции и ГСЧС частично в судах, частично в ГБР находятся. Там тоже почти никакого сдвига нет,

– рассказал Сердюк.

По словам подполковника в отставке, за последние два года были эпизодические контакты с прокуратурой, которые информировали о действиях самих сотрудников милиции. Владислав Сердюк отметил, что последний контакт с полицией был еще в 2017 году.

С тех пор полиция к нам не обращалась. Мы обращались к ним с запросами. Это так называемое "3700" – основное дело о массовых беспорядках. И никаких ответов мы не получили. Мы догадываемся, что там все замерло и ничего вообще не делается,

– говорит эксперт.

Владислав Сердюк рассказал, что лица, которые были на фото и видео – установлены, однако были ли допрошены – неизвестно. По его словам, в 2017 году на допросы вызывали людей, номера телефонов которых в этот день были зафиксированы на Греческой площади и Куликовом поле возле дома Профсоюзов.

По словам подполковника в отставке, до сих пор четкого ответа, почему группа "Антимайдана" напала на сторонников "Евромайдана" нет, потому что организатор этого нападения Сергей Долженков был оправдан судом и сейчас находится на территории Российской Федерации.

За то время, пока он был под арестом, он так ничего об этом и не сказал. По нашей версии, перед этим была определенная договоренность, что палаточный лагерь с Куликова поля переезжает в другое место. Все согласились, кто там был, кроме отдельных групп лиц, в том числе и Долженкова и еще некоторых. Они сказали, что "все равно пойдут защищать Одессу от "бандеровцев". Это они и сделали 2 мая, неожиданно напали на мирный митинг и все это началось,

– рассказал эксперт "Группы 2-го мая".

Роль милиции и спасателей

Правоохранители расследуют события 2 мая в Одессе в рамках нескольких уголовных дел. В частности, о причинах пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле и относительно бездеятельности спасателей в первые его минуты, обвиняется экс-руководитель МЧС Одесской области Владимир Боделан. В другом деле фигурируют экс-руководитель милиции Одесской области Петр Луцюк и его заместитель по общественной безопасности Дмитрий Фучеджи.

Приговоров пока нет, в частности, Боделан и Фучеджи сбежали в Россию.

"В то время полиция была внутренне и идеологически абсолютно пророссийская"

По словам Александра Остапенко, милиция в 2014 году была абсолютно деморализована событиями Майдана и ожиданиями каких-то репрессий в отношении работников милиции.

Но надо понимать, что в то время полиция была внутренне и идеологически абсолютно пророссийская и она имела гораздо более красивые коммуникации в среде "Антимайдана", чем в среде Евромайдана и одесской самообороны. Я помню абсолютную отстраненность и Службы безопасности Украины, прокуратуры и милиции в то время от того, что происходило в городе,

– рассказал Остапенко.

Эксперт по деятельности правоохранительных органов Владислав Сердюк отмечает, что в 2014 году большинство сотрудников милиции считали, что события на Майдане в Киеве – государственный переворот и все протестующие – преступники, которых надо наказать.

Даже сейчас многие так считают, а тогда прошло мало времени с того. К тому же милиция в Одессе, не вся, но частично была сепаратизирована. Мы понимали, если в Одессе начались бы такие события как в Луганске, Донецке и Крыму, то значительная часть сотрудников милиции предала бы присягу,

– отметил Сердюк.

По словам эксперта милиция симпатизировала "Антимадану" и потому, что они на Куликовом поле сделали мемориал сотрудникам милиции и внутренних войск, погибших на Майдане.

Однако, я не знаю как у следствия, но у нашей группы нет такой информации о том, что милиция была в сговоре с "Антимайданом",

– добавил Сердюк.

Татьяна Герасимова рассказала, что экс-глава областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Владимир Боделан после событий 2 мая еще несколько месяцев был в Одессе: его увольняли, он судился, чтобы его восстановили.

Он встречался с нашей группой, раздавал интервью и никто его не трогал, пока не подали в прокуратуру заявление, чтобы возбудили уголовное дело по факту пожара, что руководство ГСЧС вовремя не выслало машину, которая ехала 40 минут до Куликова поля вместо 5. Если бы они приехали вовремя, то людей бы получилось спасти. Ему просто дали убежать, его объявили в розыск сразу на второй день, как он уехал. Ему явно слили информацию,

– отметила Герасимова.

По словам координатора "Группы 2 мая" пожар до сих пор никак не расследован и находится в следственном управлении областной полиции.

Что с ней и на которой она стадии? Узнать невозможно. На мой информационный запрос, который я отправила еще месяц назад в областную полицию, ответа не получила. То есть, если раньше мне бы хотя бы отвечали на информационные запросы и руководство выходило на брифинги, то сейчас полное молчание. Никто ничего не отчитывается перед гражданами. Более менее движется к финалу судебный процесс в отношении экс-начальника милиции и его подданных, расследование которого ведет Генпрокуратура,

– добавила Татьяна Герасимова.

Можно ли говорить о примирении?

Александр Остапенко отмечает, что события 2 мая – это абсолютная трагедия, которая стала следствием бездействия, в том числе полиции и органов местного самоуправления. Несмотря на официальные и неофициальные расследования, дискуссия о ее причинах в Одессе не прекращается.

Как можно примириться с людьми, которые спровоцировали такую ​​страшную трагедию? И как это можно делать, когда государство до сих пор не поставило точку в этом расследовании? Если бы хотя бы был реальный, объективный приговор этим людям и они бы отбывали наказание за то, что сделали. На их руках кровь,

– говорит координатор Татьяна Герасимова.

Владислав Сердюк считает, что даже через 7 лет после этих событий, общество в Одессе – разделено.

Очень много одесситов до сих пор ждут Путина и считают, что события 2 мая – это было уничтожение "бандеровцами" русскоязычного населения. Это, конечно, подогревается пропагандой Москвы. Очень сложная ситуация. Кто бы что ни говорил, ни о каком примирении и речи сейчас идти не может. Надо понимать, что здесь происходило до событий 2 мая. В Одессе происходило все то же, что в Донецке и Луганске,

– отметил Сердюк.