Три книги про космос і тих, хто його підкорює сьогодні

Як тобі таке, Ілон Маск? Ця фраза зараз уже перетворилась на мем, проте саме Ілон Маск та подібні до нього мрійники роблять величезні кроки, щоб заселення космосу стало реальністю.

Однак лише століття тому людство дивилося в небо і тільки здогадувалося, що там, далеко за хмарами. Ця добірка розкаже про таємниці космосу, про нашу з вами важливість у його функціонуванні та про тих, хто наближає космос до кожного з нас.

Шон Керролл "Велика картина"

Варто почати від самого початку, тобто зрозуміти основне: Що таке космос? Що таке Всесвіт? І, головне, хто ми в цьому Всесвіті та як ми з’явилися? Чи впливаємо ми на нього так само, як він на нас? І найкраще в цьому допоможе науково-популярна книжка "Велика картина" Шона Керролла.

Відповіді на всі ці питання можуть звучати по-різному, усе залежить від того, у якому контексті ми спробуємо на них відповісти. Шон Керролл у своїй книжці використовує так званий "поетичний натуралізм". Натуралізм – це ідея, що світ, відкритий шляхом наукових досліджень, є єдиним справжнім світом. Додаючи слово "поетичний", Керролл дає зрозуміти – не єдиний. Адже існує безліч пояснень появи Всесвіту, людини та її свідомості. І в цій книжці автор аналізує низку наукових та релігійних варіантів.

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Найбільше хочеться виділити філігранно науково доведену хибність думки, що безмірність і неосяжність космосу знецінює вагу і роль людини в ньому. Навпаки, автор надає значущості людині в підкоренні космосу.

На перший погляд, книжка, написана відомим у всьому світі фізиком-теоретиком з Каліфорнійського технологічного інституту, може здатися занадто складною, проте вже зовсім скоро ви переконаєтесь – автор досить розумний, щоб розказувати про складні фізичні закони простою доступною мовою.

Книжка вже встигла завоювати серця українців. "Велику картину" визнано найкращою нон-фікшн книжкою 26 BookForum у Львові.

Тім Фернгольц "Космічні мільярдери: Ілон Макс, Джефф Безос та нові космічні перегони"

Як скоро квиток у космос можна буде купити, як звичайний квиток на потяг? Над цим замислились, напевно, найбільші мрійники світу Ілон Маск та Джефф Безос. І поступово почали втілювати свої мрії в життя.

Це розповідь про підкорювачів космосу, про творців ери NewSpace, які прагнуть зробити можливими дешеві космічні подорожі з повторним використанням космічних апаратів. Серед них мільярдери Ілон Маск, Джефф Безос та сер Річард Бренсон. Разом вони становлять серйозний виклик усталеним гігантам космічної галузі. Поступово ключову роль у підкоренні космосу в Америці взяли на себе приватні компанії, а гігант NASA почав їм поступатися.

Ця книжка про геніїв, що увірвалися в космічний бізнес, про історію суперництва та виживання між підприємцями, що використовують свої статки для досягнення однієї мети – освоєння та заселення космосу.

Автор має прямий доступ до топ-менеджерів космічних гігантів, тому в книжці наведено лише правдиві дані. Також читачі зможуть ближче познайомитися з безпосередніми творцями сучасної космічної гонки.

Кріс Гедфілд "Посібник астронавта з життя на Землі"

Не дарма кажуть, що згори видніше. А якщо це погляд на планету Земля з висоти космосу, то такий досвід у стократ цінніший. Перш ніж давати поради щодо життя на Землі, автор книжки – канадський астронавт Кріс Гедфілд – тричі побував у космосі, провівши там загалом майже 4000 годин. Кожен охочий міг спостерігати за його життям на МКС через його твіти. Він особисто брав участь у спорудженні МКС та ледь не втратив зір у відкритому космосі. Але справжньою зіркою Кріс став після неймовірного виконання пісні Девіда Бові "Space Oddity" у стані невагомості. (До речі, саме ця пісня грає у Tesla Roadster, яку Ілон Маск 2018 року запустив у відкритий космос.)

У своєму посібнику Кріс Гедфілд з притаманним йому почуттям гумору розповідає про свій шлях до космосу – від дитячої мрії, що здавалася нездійсненною, до перших випробувань і шаленого захвату, який він відчув за тисячі кілометрів від рідної планети. Тут ви прочитаєте історії про команду МКС, про побут і стосунки, які формуються у відкритому космосі, про управління шатлом, про інтимні речі, що відбуваються з кожним космонавтом.

Звісно, ця книжка не вчить, як стати космонавтом, вона вчить іншому – як повірити в себе, як підготуватися до життєвих капризів і постійно вчитися незалежно від того, куди вас заведе доля. Щирі, дотепні й проникливі історії Гедфілда змусять по-іншому поглянути на власне життя, на його цінності, успіхи та невдачі.

Мрійте, і тоді вам стане підвладним навіть космос!

Автор: Тимур Курганов

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