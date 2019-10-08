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      Виставка Brand Licensing Europe, або Як світові бренди потрапляють на український ринок?

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      Brand Licensing Europe
      Brand Licensing Europe / linkedin

      Футболки з Суперменом, шкільні зошити з діснеївськими принцесами, ґаджети з Пікачу – напевно, у кожного з вас є улюблені герої і якісь речі з їх зображенням. Такі дрібнички легко придбати на українському ринку, особливо, якщо про них говорить увесь світ.

      Стосується це і книжок, їх пишуть за мотивами фільмів, комп'ютерних ігор, пригод персонажів з інтернету. Однак не можна просто використати ідею чи образ, що сподобались. У всього є власник, ліцензіар, тому спершу треба отримати від нього дозвіл. Про те, як і де купуються права, читайте далі.

      Читайте також: Паперові, електронні чи аудіо – хто домінує на світовому книжковому ринку?

      З першого до третього жовтня в Лондоні проходила найбільша в Європі виставка, присвячена ліцензуванню та ліцензійній продукції, – Brand Licensing Europe. Цього року тут зібралося понад 280 ліцензіарів, більше 9000 спеціалістів з ліцензування, було представлено близько 2200 брендів, персонажів, зображень, на які можна отримати ліцензію. Саме сюди щоосені великі компанії та дрібні винахідники привозять власні ідеї, які можуть втілитись у реальність уже незабаром. На цій виставці можна зрозуміти, над якими проєктами працюють компанії Warner Bros., Paramount Pictures, яких нових героїв вигадали у Nickelodeon, Walt Disney чи Lego, які нові професії засвоять ляльки Barbie, якими будуть майбутні комп'ютерні ігри, які тренди в книжковому світі будуть актуальні найближчим часом та багато іншого.

      На виставці можна побачити і вже готові продукти, наприклад, трейлери до майбутніх фільмів, і ескізи, намальовані від руки, а також почути розповіді про майбутні проєкти чи першими дізнатися про круті ідеї. Саме ця виставка визначає головне – чим та ким захоплюватиметься весь світ найближчі кілька років.

      На "Brand Licensing Europe" власники ліцензій продають права на використання певних образів майже в будь-якій сфері: хочете – випускаєте олівці чи автомобілі, а хочете – друкуєте книжки про пригоди куплених тут персонажів.

      Цього року потужно представили себе учасники з країн Азії – їхні образи значно відрізняються від європейських, і саме до них була прикута увага більшості. Можна констатувати, що найближчі роки світ – і Україну – наповнять персонажі східної культури.

      Українські видавці вже не вперше відвідують виставку. Переважно як глядачі, але, наприклад, у минулі роки видавництво "Ранок" придбало права на використання персонажів Disney, Gravity Falls, Nickelodeon та інших у дитячих українських книжках.

      Український світ книговидання, коміксів, кіно та анімації останні роки дуже активно заявив про свої можливості, і цим варто скористатися. У нас продовжують з'являтися історії і образи суто українські – герої коміксів Воля, Микита Кожум'яка, Захар Беркут та інші. Тож, сподіваюся, що наступного року вже за права на використання українських персонажів будуть змагатися відвідувачі "Brand Licensing Europe" і про наших героїв дізнається весь світ, як сьогодні всі знають про Бетмена чи Галка.

      Автор: Тимур Курганов

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      Теги: Новини політики Новини України Публікації Книги
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