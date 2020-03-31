Трудно говорить о коррупции, когда со всех сторон репрессии, – Лерос о молчании "слуг народа"

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос рассказал о конфликте с главой офиса Президента Андреем Ермаком. Недавно Лерос опубликовал несколько видео, на которых якобы брат главы ОП "барыжит" государственными должностями. Нардеп отметил, что большинство во фракции решили молчать, потому что боятся репрессий.

Об этом Гео Лерос сказал в интервью "Украинской правды".

Важно Ермак штампует на меня по делу в день, – Лерос о конфликте с главой ОП

Об обострении отношений с Ермаком

Нардеп отметил, что отношения с главой Офиса Президента стали напряженными после того, как Ермак подписал минские соглашения.

Это "красная линия", которую я никогда не перейду. И многие люди в нашей партии также. Это принципиальная позиция. Люди понимают, что этого стоило ожидать от политики Ермака,

– отметил Лерос.

Что известно о скандальных договоренностях в Минске?11 марта в Минске состоялось заседание ТКГ. Участие принял глава Офиса Президента Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации российского президента Дмитрий Козак. После встречи Андрея Ермака обвинили в договоренностях, которые могут легализовать боевиков с Донбасса.



Ведь на встрече договорились создать Консультативный совет, в который войдут и представители ОРДЛО в Минске. Россия уже назвала этот совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева по политическим решениям". Раньше же противоположной стороной на переговорах была именно РФ.

После этого группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление, в котором обратилась к Зеленскому с требованием не допустить в Консультативный совет представителей ОРДЛО. В нем парламентарии напомнили, что Россия – оккупант Донбасса. ​

Впоследствии часть группы пришла к ОП, чтобы обсудить вопрос с президентом. Там руководитель ОП Андрей Ермак заверил нардепов, что в минском процессе Украина не перейдет "красные линии". С боевиками переговоров вести никто не будет. Стороной для переговоров была и есть Россия.

О делах против Лероса

Гео Лерос отметил, что по состоянию на 31 марта против него возбудили уже 5 уголовных дел.

Трудно говорить о коррупции, когда со всех сторон репрессии. Именно поэтому большинство решили не говорить, или же выдерживают паузу сейчас. На меня ежедневно открывают по 2-3 дела. Сегодня еще 2 открыли. Этого стоило ожидать от политики Ермака,

– отметил нардеп.

Интервью Гео Лероса о конфликте с Ермаком: смотрите видео

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