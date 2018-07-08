17:22
8 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 14°C
  • понедельник
    25°C 19°C
  • вторник
    27°C 19°C
  • среда
    26°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. "Грязная" Мэй. Предостережение от церкви
Вєсті Кремля
20:19, 7 июля
Вести.UA. Жир. Радикальные амбиции Ляшко. Украинская Юлия д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Юрий Касьянов
Юрий Касьянов

Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине

1549
Ни Порошенко, ни Тимошенко не знают, чего ожидать от украинцев
Ни Порошенко, ни Тимошенко не знают, чего ожидать от украинцев / etcetera.media

Юлия Тимошенко заявила, что Петр Порошенко планирует развязать масштабные боевые действия для того, чтобы ввести военное положение, и не проводить плановые президентские выборы в марте 2019 года.

То, что это предвыборная технология Тимошенко – это сто процентов. То, что президент может пойти на срыв выборов, мы сегодня видим на примере событий в Верховной Раде, где депутаты Порошенко покинули зал, после того как их патрон предложил законопроект о ЦИК, абсолютно неприемлемый ни для кого, в том числе для партнеров из Народного фронта. То есть логика простая: предложить заведомо неподходящий закон, потом хлопнуть дверью, потом объявить, что нет коалиции, распустить парламент…

Читайте также: Голосовать не за кого: почему выборы в 2019 году бессмысленны

Петр Алексеевич будет хвататься за любую соломинку. Он сейчас как загнанный зверь, и пытается как-то переломить ситуацию в свою пользу. Поэтому любые варианты развития событий возможны. Но ни он, ни Тимошенко не знают, как поступят наши граждане, военнослужащие, добровольцы, жители тех территорий, которые возможно кто-то захочет сдать, или устроить там новый котел, чтобы ввести военное положение.

Разные варианты возможны. Очевидно, что выборы не пройдут в нормальной, демократической атмосфере. Скорее всего, возможно будут какие-то досрочные выборы, обязательно будут массовые фальсификации, или будет военное положения. Турбулентность сегодня очень высока в нашей политике.

Читайте также: Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами

Автор: Юрий Касьянов
Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Публикации Юлия Тимошенко
Источник: Юрий Касьянов
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
сегодня, 15:58 Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
Юрий Касьянов 1549
"Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
сегодня, 15:00 "Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
Єгор Соболєв 76
Умер Левко Лукьяненко: биография настоящего отца Независимости Украины
сегодня, 13:31 Умер Левко Лукьяненко: биография настоящего отца Независимости Украины
Андрій Шляхтін 174
"Їли трюфелі відрами": як звичайний фермер почав вирощувати коштовні гриби на Поділлі
сегодня, 12:01 "Їли трюфелі відрами": як звичайний фермер почав вирощувати коштовні гриби на Поділлі
Блог Медіа 2525
Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
сегодня, 08:15 Крымский мост в фото: пустота и... пустота!
Злой Одессит 5084
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук