Пенсионеры могут купить лекарства за "тысячу за вакцинацию"

Деньги могут потратить люди старше 60 лет. Для этого они должны получить две дозы прививки против коронавируса, то есть полностью пройти курс вакцинации.

Внимание Четвертая доза вакцины вдвое улучшает защиту от COVID, – ученые из Израиля.

Также необходимо иметь COVID-сертификат, сгенерированный в мобильном приложении "Дия".

Покупать лекарства можно в обычных аптеках и интернет-магазинах по рецепту или без него.

Банки будут проверять возраст покупателя

В то же время, банки будут проверять возраст человека на момент проведения платежа. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Когда именно вы оформили карту – не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет,

– написал он.

Что нельзя купить в аптеке

Минфин предупреждает, что купить можно будет только лекарства, а не любые товары в аптеке.

Нельзя будет купить:

препараты недоказанной эффективности (например, диетические добавки);

косметические средства;

медицинские приборы (даже если это аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.п.).

Программа єПідтримка: главное

В Украине официально стартовала программа єПідтримка 19 декабря 2021 года. Она предусматривает выплату 1000 гривен всем украинцам, которые полностью вакцинировались против COVID-19.

Денежные средства начисляют на специальные виртуальные карточки, получить их наличными невозможно. В настоящее время такие карты оформляют 6 банков: Приватбанк, Монобанк, Сбербанк, Альфа-Банк, А-Банк и Укргазбанк.

Выплаты можно будет потратить также на:

путешествия в пределах Украины (билеты на поезд или самолет);

билеты в кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, выставочные центры;

абонементы в спортзалы, фитнес-центры;

книги.

Справка. Потратить тысячу гривен можно в течение 4 месяцев со дня зачисления средств. Эту сумму необязательно тратить одновременно.

Будет полезно – как получить деньги за вакцинацию: видео

Текст публикации Федорова:

Уже сегодня можно купить лекарства в аптеке за 1000 грн єПідтримки – как онлайн, так и офлайн. Услуга доступна тем, кто старше 60 лет. Банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа.

Как работает проект єПідтримка, смотрите по этой ссылке. Потратить 1000 гривен можно в течение 4 месяцев. Вот уже фото начали скидывать.