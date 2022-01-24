Пенсіонери можуть купити ліки за "тисячу за вакцинацію"

Гроші можуть витратити люди, старші 60 років. Для цього вони мали б отримати дві дози щеплення проти коронавірусу, тобто повністю пройти курс вакцинації.

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Також потрібно мати COVID-сертифікат, згенерований у мобільному додатку "Дія".

Купувати ліки можна у звичайних аптеках та інтернет-магазинах за рецептом лікаря або без нього.

Банки перевірятимуть вік покупця

Водночас банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Коли саме ви оформили картку – не важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років,

– написав він.

Що не можна купити в аптеці

Мінфін попереджає, що купити можна буде лише ліки, а не будь-які товари в аптеці.

Не можна буде купити:

препарати недоведеної ефективності (наприклад, дієтичні добавки);

косметичні засоби;

медичні прилади (навіть якщо це апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо).

Програма єПідтримка: головне

В Україні офіційно стартувала програма єПідтримка 19 грудня 2021 року. Вона передбачає виплату 1 000 гривень усім українцям, які повністю вакцинувались проти COVID-19.

Кошти нараховують на спеціальні віртуальні картки, отримати їх готівкою неможливо. Нині такі картки оформлюють 6 банків: ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк та Укргазбанк.

Виплати можна буде витратити також на:

подорожі в межах України (квитки на поїзд або літак);

квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів;

абонементи у спортзали, фітнес-центри;

книги.

Довідка. Витратити тисячу гривень можна протягом 4 місяців із дня зарахування коштів. Цю суму необов'язково витрачати одночасно.

Буде корисно – як отримати гроші за вакцинацію: відео

Текст публікації Федорова:

Уже сьогодні можна купити ліки в аптеці за 1000 грн є Підтримки – як онлайн, так і офлайн. Послуга доступна тим, хто старше 60 років. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу.

Як працює проєкт єПідтримка, дивіться за цим посиланням. Витратити 1000 гривень можна протягом 4 місяців. Ось уже фото почали скидати.