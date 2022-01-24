Пенсіонери можуть купити ліки за "тисячу за вакцинацію"
Гроші можуть витратити люди, старші 60 років. Для цього вони мали б отримати дві дози щеплення проти коронавірусу, тобто повністю пройти курс вакцинації.
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Також потрібно мати COVID-сертифікат, згенерований у мобільному додатку "Дія".
Купувати ліки можна у звичайних аптеках та інтернет-магазинах за рецептом лікаря або без нього.
Банки перевірятимуть вік покупця
Водночас банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Коли саме ви оформили картку – не важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років,
– написав він.
Що не можна купити в аптеці
Мінфін попереджає, що купити можна буде лише ліки, а не будь-які товари в аптеці.
Не можна буде купити:
- препарати недоведеної ефективності (наприклад, дієтичні добавки);
- косметичні засоби;
- медичні прилади (навіть якщо це апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо).
Програма єПідтримка: головне
В Україні офіційно стартувала програма єПідтримка 19 грудня 2021 року. Вона передбачає виплату 1 000 гривень усім українцям, які повністю вакцинувались проти COVID-19.
Кошти нараховують на спеціальні віртуальні картки, отримати їх готівкою неможливо. Нині такі картки оформлюють 6 банків: ПриватБанк, Монобанк, Ощадбанк, Альфа-Банк, А-Банк та Укргазбанк.
Виплати можна буде витратити також на:
- подорожі в межах України (квитки на поїзд або літак);
- квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів;
- абонементи у спортзали, фітнес-центри;
- книги.
Буде корисно – як отримати гроші за вакцинацію: відео
Текст публікації Федорова:
Уже сьогодні можна купити ліки в аптеці за 1000 грн є Підтримки – як онлайн, так і офлайн. Послуга доступна тим, хто старше 60 років. Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу.
Як працює проєкт єПідтримка, дивіться за цим посиланням. Витратити 1000 гривень можна протягом 4 місяців. Ось уже фото почали скидати.