Турецкий суд избрал украинцам меру пресечения
На время проведения следственных действий суд избрал группе украинцев меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом журналистам 24 канала рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Важно Украинские туристы не могут выехать из Турции из-за смерти участника группы
Суд сможет пересмотреть запрет на выезд из Турции после получения результатов судмедэкспертизы вскрытия тела погибшего и предмета, которым было нанесено ему ранение,
– пояснил Николенко.
Украинское посольство обратилось в МИД Турции для проведения оперативного и беспристрастного следствия. Наш консул в Анталии также пригласил встречу с генеральным прокурором Фетхие и руководством управления судмедэкспертизы.
Украинское министерство рассматривает возможности поддержки пребывания украинцев в Турции на время следственных действий.
"Хочу всех успокоить, что наши дипломаты не оставят украинцев в Турции на произвол судьбы. Дело находится на особом контроле руководства МИД Украины", – заверил Николенко.
Что известно об инциденте с украинцами в Турции
- 15 октября группа украинцев из Ровно, Киева и Запорожья полетела в Турцию. Путешественники планировали отправиться в поход по Ликийской тропе.
- Уже 17 октября один из участников группы решил покончить с собой.
- Турецкие правоохранители расследуют инцидент. До завершения экспертизы предмета, которым были нанесены ранения, наших граждан не отпускают домой.
- Так, украинцы находятся за границей уже более 3 недель. Они переживают, что работодатели могут уволить их с работы.
- Участница группы Виктория Скрипка рассказала, что именно другие украинцы через социальные сети помогли им найти дешевое жилье в Турции и человека, который согласился быть переводчиком в суде.