Турецький суд обрав українцям запобіжний захід
На час проведення слідчих дій суд обрав групі українців запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Про це журналістам 24 каналу розповів речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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Суд зможе переглянути заборону на виїзд із Туреччини після отримання результатів судмедекспертизи розтину тіла загиблого та предмета, яким було нанесено йому поранення,
– пояснив Ніколенко.
Українське посольство звернулося до МЗС Туреччини задля проведення оперативного та неупередженого слідства. Наш консул в Анталії також запросив зустрічі із генеральним прокурором Фетхіє та керівництвом управління судмедекспертизи.
Українське міністерство розглядає можливості підтримки перебування українців у Туреччині на час слідчих дій.
"Хочу усіх заспокоїти, що наші дипломати не залишать українців в Туреччині напризволяще. Справа перебуває на особливому контролі керівництва МЗС України", – запевнив Ніколенко.
Що відомо про інцидент з українцями у Туреччині
- 15 жовтня група українців з Рівного, Києва та Запоріжжя полетіла у Туреччину. Мандрівники планували відправитися в похід Лікійською стежкою.
- Вже 17 жовтня один з учасників групи вирішив вкоротити собі віку.
- Турецькі правоохоронці розслідують інцидент. До завершення експертизи предмета, яким були нанесені поранення, наших громадян не відпускають додому.
- Так, українці перебувають за кордоном вже понад 3 тижні. Вони переживають, що роботодавці можуть звільнити їх з роботи.
- Учасниця групи Вікторія Скрипка розповіла, що саме інші українці через соціальні мережі допомогли їм знайти дешеве житло у Туреччині та людину, яка згодилася бути перекладачем у суді.