24 Канал собрал все, что нужно знать об убийстве 15-летней Мишель Пиявчик в Одесской области. Что рассказывают правоохранители и знакомые девочки. И что известно о том, кого подозревают в убийстве девушки.

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Нашли на четвертый день поисков

Итак, 2 февраля в заброшенном здании бывшего весового комплекса нашли тело 15-летней Мишель Пиявчик. Сообщали о признаках насильственной смерти. Позже стало известно, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу. Но обо всем по порядку.

Жила девочка более чем в 100 километрах от места убийства. Известно, что ходила она в 8 класс. 21 января Мишель ушла из дома и после этого на связь больше не выходила. Правда, ее бабушка об исчезновении своей несовершеннолетней внучки сообщила полиции только 30 января.

Тело девочки полицейским удалось найти на четвертый день поисков. Как отмечают журналисты, на месте убийства до сих пор можно увидеть остатки крови. По словам местных, об инциденте они слышали, но не знают подробностей.

"Говорили, что молодой парень убил девушку, но она какая-то не местная. Здесь следствие. Ну больше ничего не известно", – заметил господин Николай, местный житель.

Перед смертью познакомилась с юношей

Известно, что Мишель незадолго до своей смерти познакомилась с 16-летним юношей. Известно, что этого парня уже задержали. По данным полиции, ему светит до 15 лет за решеткой, если докажут его причастность к убийству.

С места событий полицейские изъяли вещественные доказательства, которые направят на экспертные исследования, также криминалисты с помощью мобильной ДНК лаборатории исследовали биологические следы изъятые во время следственных действий и биологические образцы убитой и фигуранта. Результаты исследования подтвердили причастность парня к преступлению,

– рассказал Александр Лобецкий, заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП Одесской области.

Известно, что парню сообщили о подозрении. Суд уже избрал 16-летнему юноше меру пресечения – содержание под стражей.

Ее могли убить из-за дорогих вещей

Данные следствия сообщают, что юноша познакомился с 15-летней Мишель с помощью мессенджера телеграм. Парень узнал, что 8-классница имеет дорогие вещи. В полиции отметили, что убить девушку его толкнуло стремление завладеть этими вещами.

Как говорят следователи, подозреваемый предложил девушке встретиться на Одесском железнодорожном вокзале. После этого – поехать на электричке к нему в гости. По имеющейся информации, он довез девушку до промежуточной железнодорожной станции "Рауховка", после чего завел Мишель в подвал заброшенного здания. Там он ее и убил.

15-летняя Мишель погибла в результате черепно-мозговой травмы. Как только юноша убедился, что 8-классница не подает никаких признаков жизни, он украл ее вещи, а тело девочки забросал хламом. Это он сделал, чтобы скрыть убийство.

Что известно о 15-летней Мишель

"Мишель была нормальной девочкой. Обычная девочка, такая, как и ее сверстники. К ней относились нормально в заведении, она ничем не выделялась. Когда мы заметили, что ребенка нет в школе, вызвали бабушку. Бабушка сказала, что она не знает, где она и звонила в полицию из моего кабинета", – отметила Ольга Беленко, директор лицея, где училась Мишель.

По словам местной жительницы Алены, девочка вела вполне нормальный образ жизни. Она вспоминает, что 15-летняя Мишель была спокойной и приятной.

Очень хорошая девушка. Ну она такая, в школу ходила, спокойная была девушка. Приятная такая, никогда никого не обижала. Добрая девушка была. Образ жизни нормальный, не была плохая, я о ней ничего не могу плохого сказать,

– заметила она.

Отметим, что юношу подозревают в убийстве из корыстных побуждений. Если его причастность докажут в суде, то парню грозит заключение сроком от 10 до 15 лет или даже пожизненное с конфискацией его имущества.