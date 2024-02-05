24 Канал зібрав усе, що потрібно знати про вбивство 15-річної Мішель Піявчик на Одещині. Що розповідають правоохоронці та знайомі дівчинки. І що відомо про того, кого підозрюють у вбивстві дівчини.

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Знайшли на четвертий день пошуків

Отже, 2 лютого у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу знайшли тіло 15-річної Мішель Піявчик. Повідомляли про ознаки насильницької смерті. Згодом стало відомо, що правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Але про все по черзі.

Жила дівчинка за понад 100 кілометрів від місця вбивства. Відомо, що ходила вона до 8 класу. 21 січня Мішель пішла з дому та після цього на зв'язок більше не виходила. Правда, її бабця про зникнення своєї неповнолітньої онуки сповістила поліції лише 30 січня.

Тіло дівчинки поліцейським вдалося знайти на четвертий день пошуків. Як зазначають журналісти, на місці убивства досі можна побачити залишки крові. За словами місцевих, про інцидент вони чули, але не знають подробиць.

"Казали, що молодий хлопець вбив дівчину, але вона якась не місцева. Тут слідство. Ну більше нічого не відомо", – зауважив пан Микола, місцевий мешканець.

Перед смертю познайомилася з юнаком

Відомо, що Мішель незадовго до своєї смерті познайомилася з 16-річним юнаком. Відомо, що цього хлопця вже затримали. За даними поліції, йому світить до 15 років за ґратами, якщо доведуть його причетність до вбивства.

З місця подій поліцейські вилучили речові докази, які скерують на експертні дослідження, також криміналісти за допомогою мобільною ДНК лабораторії дослідили біологічні сліди вилучені під час слідчих дій та біологічні зразки вбитої і фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до злочину,

– розповів Олександр Лобецький, заступник начальника відділу комунікації ГУНП Одещини.

Відомо, що хлопцеві повідомили про підозру. Суд уже обрав 16-річному юнакові запобіжний захід – утримування під вартою.

Її могли вбити через дорогі речі

Дані слідства повідомляють, що юнак познайомився з 15-річною Мішель з допомогою месенджера телеграм. Хлопець дізнався, що 8-класниця має дорогі речі. У поліції зауважили, що вбити дівчину його штовхнуло прагнення заволодіти цими речами.

Як кажуть слідчі, підозрюваний запропонував дівчині зустрітися на Одеському залізничному вокзалі. Після цього – поїхати на електричці до нього у гості. За наявною інформацією, він довіз дівчину до проміжної залізничної станції "Раухівка", після чого завів Мішель до підвалу покинутої споруди. Там він її і вбив.

15-річна Мішель загинула внаслідок черепно-мозкової травми. Щойно юнак пересвідчився, що 8-класниця не подає жодних ознак життя, він вкрав її речі, а тіло дівчинки закидав мотлохом. Це він зробив, щоб приховати вбивство.

Що відомо про 15-річну Мішель

"Мішель була нормальною дівчинкою. Звичайна дівчинка, така, які і її однолітки. До неї ставилися нормально в закладі, вона нічим не виділялася. Коли ми помітили, що дитини немає в школі, викликали бабусю. Бабуся сказала, що вона не знає, де вона і телефонувала в поліцію з мого кабінету", – зауважила Ольга Бєленко, директорка ліцею, де навчалася Мішель.

За словами місцевої мешканки Альони, дівчинка вела цілком нормальний спосіб життя. Вона пригадує, що 15-річна Мішель була спокійною та приємною.

Дуже хороша дівчина. Ну вона така, в школу ходила, спокійна була дівчина. Приємна така, ніколи нікого не ображала. Добра дівчина була. Образ життя нормальний, не була погана, я про неї нічого не можу поганого сказати,

– зауважила вона.

Зазначимо, що юнака підозрюють у вбивстві з корисливих мотивів. Якщо його причетність доведуть у суді, то хлопцеві загрожує ув'язнення терміном від 10 до 15 років або навіть довічне з конфіскацією його майна.