Так, в марте 2023 года приспешники российских оккупантов в Донецке "задержали" Вадима Погодина. Уже в апреле вражеские телеграм-каналы написали о задержании в Ялте Максима Сухомлинова, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Продолжение следует: как Россия погружается в 90-е и захлебывается от убийств и ограблений

Что известно о задержании Сухомлинова

Россияне написали, что Максим Сухомлинов является экс-ополченцем так называемой псевдореспублики в Донбассе. В частности, 38-летний уроженец Макеевки вместе с Вадимом Погодиным и Юрием Москалевым сняли Степана Чубенко с поезда из-за желто-голубой ленты на рюкзаке.

Дальше подростка избили, пытали и расстреляли. Сухомлинова обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору. За это ему может угрожать пожизненное заключение.

Что известно о задержании Погодина

Вадима Погодина задержали 3 марта 2023 года. В так называемом "министерстве внутренних дел" квазиреспублики в Донецкой области написали, что он задержан как подозреваемый-руководитель организованной преступной группы.

Более того, оккупанты задержали Погодина как раз за похищение, пытки и убийство подростка.

Так называемая оккупационная "власть" угрожала, что Погодина ждет "максимальная ответственность". Кроме того, враги ищут других участников организованной преступной группировки.

Журналист Денис Казанский объяснил дело против Погодина тем, что он "перешёл кому-то дорогу". Именно поэтому уже превратился в "организатора ОЗУ".

Обратите внимание! В 2017 году украинский суд приговорил Погодина вместе с Москалевым и Сухомлиновым к пожизненному заключению. В том же году Погодина задержали в Крыму. Однако Россия не выдала его, а наши правоохранители не могли официально сотрудничать с "учреждениями" в оккупированном Крыму. Поэтому Погодин остался там и реконструировал дома и дороги Севастополя.

Жуткое убийство оккупантами 16-летнего Степана Чубенко