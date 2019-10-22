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      Убийство Вороненкова: в Украине суд отменил подозрение криминальному авторитету Тюрину

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      Владимир Тюрин
      Владимир Тюрин / "Коммерсантъ"

      Печерский райсуд Киева отменил подозрение российскому криминальному авторитету Владимиру Тюрину. Последнего следствие считает причастным к заказу убийства бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.

      Как сообщают "Украинские новости", об этом говорится в материалах суда. Подозрение Тюрину вручила ГПУ 10 октября 2017 года. Впоследствии защита российского криминального авторитета подала ходатайство в суд с просьбой его отменить.

      Важно! Убийство Вороненкова: Максакова настаивает, что заказал преступление друг семьи

      По мнению адвокатов россиянина, составленное сообщение о подозрении не содержит надлежащего изложения фактических обстоятельств уголовного преступления, в совершении которого подозревают Тюрина. Говорится, в частности, про

      - указание времени,

      - место совершения преступления,

      - другие существенные обстоятельства для правовой квалификации уголовного преступления.

      Также защита Тюрина считает, что был нарушен процессуальный порядок, когда Тюрину вручали уведомление о подозрении.

      В итоге Печерский райсуд частично удовлетворил ходатайство и отменил сообщение о подозрении.

      Интересно! Убийство Вороненкова: Максакова неожиданно разрушила версию следствия

      Что известно об убийстве Дениса Вороненкова и о расследовании этого преступления

      Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве 23 марта 2017 года. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов. 9 октября того же года генпрокурор Юрий Луценко назвал мотивы, по которым произошло преступление. Одним из них является то, что политик имел ценные показания для украинцев, а в перспективе и для международных судов, в частности, об участии России в войне на Донбассе.

      Обратите внимание! Дело убийства Вороненкова: что известно об участниках преступления

      10 мая 2018 года прокуратура завершила расследование этого дела. По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой. В то же время в этом уголовном производстве сообщено о подозрении еще 5 лицам. Двое исполнителей преступления сейчас находятся под стражей и еще двое других соучастников (уроженец Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенец) вместе с Тюриным – в розыске (бывший гражданский муж Максаковой – в международном). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Убийство Вороненкова Судьи Криминальные новости Новости России
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