Вбивство Вороненкова: Максакова наполягає, що замовив злочин друг сім'ї

Марія Максакова, вдова колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, вважає, що до вбивства її чоловіка є причетним колишній співробітник російського Слідчого комітету (СК) Денис Панаїтов. Відтак, вона звернулася до голови СК Олександра Бастрикіна з проханням цей факт взяти до уваги.

Як зазначила Максакова у ефірі російського пропагандистського телеканалу НТВ, Панаітов, який є колишнім начальником відділу СК Одінцовського району Московської області, мав дружні взаємини з Вороненковим. Вони, зокрема, домовилися обмінятися елітною нерухомістю: Панаітов віддавав свою квартиру в центрі Києва, а депутат – квартиру в елітному комплексі "Москві-Сіті". Угода відбулася 22 березня 2017 року, за добу до вбивства Вороненкова.

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За словами Максакової, Панаітов не виконав свою частину домовленостей. Крім того, під час цих подій зникла донька Вороненкова від першого шлюбу – Катерина, яка виступала посередником в угоді. Вдова Вороненкова переконує, що Панаітов залякува дівчину, а після підписання документів власне та і зникла.

"Саме Каті, користуючись тим, що вона нічого не розуміє, він підсунув розписку про те, що вона отримала 38 мільйонів рублів (15,6 мільйона гривень). Вона дала потім заяву, свідчення, що нічого цього не було, що вона вживала наркотичні та психотропні речовини", – стверджує жінка.

У ефірі програми також показали зняті прихованою камерою кадри зустрічі між Максаковою та Панаітовим. На запису останній говорить, що у нього були домовленості з "людиною".

"Помер він, не помер, убили, не вбили – без різниці", – підкреслює він.

Відповідаючи, Максакова уточнює, що Панаітов обіцяв переписати або продати квартири в Москві та Києві, але "ні те, ні інше не відбулося".

Хочу звернутися до Олександра Бастрикіна, прошу вважати все сказане мною в цій передачі офіційною заявою. Я прошу ознайомитися з матеріалами, які потрапили до мережі, в яких Панаітов сам зізнається у скоєному злочині. Я прошу застосувати до нього всі норми законодавства РФ і прошу Слідчий комітет і особисто вас, Олександре Івановичу, взяти цю справу під свій особистий контроль,

– наголосила Максакова.

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Колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві 23 березня 2017 року. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов. 9 жовтня того ж року генпрокурор Юрій Луценко назвав мотиви, через які стався злочин. Одним із них є те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема вони стосувались участі Росії у війні на Донбасі.



10 травня 2018 року прокуратура завершила розслідування цієї справи. За даними слідства, вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової. Крім того, у цьому кримінальному проваджені повідомлено про підозру ще 5 особам. Двоє виконавців злочину наразі перебувають під вартою та ще двоє інших співучасників (уродженець Харкова Юрій Василенко та громадянина України Ярослав Левенець) разом із Тюріним – у розшуку (колишній цивільний чоловік Максакової – у міжнародному). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.