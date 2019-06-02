00:32
3 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведев думает только о вине. Россия победила время
      Вєсті Кремля
      17:35, 1 июня
      Вести.UA. Жир: Зеленский и Аваков шутят над Саакашвили. Прощание Ляшко с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      18:43, 1 июня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОСТИ ХАРЬКОВА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Убийство Вороненкова: Максакова настаивает, что заказал преступление друг семьи

      112 Читати новину українською
      Денис Вороненкова и Мария Максакова
      Денис Вороненкова и Мария Максакова / Фото из открытых источников

      Мария Максакова, вдова бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, считает, что к убийству ее мужа причастен бывший сотрудник российского Следственного комитета (СК) Денис Панаитов. Она обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой этот факт учесть.

      Как отметила Максакова в эфире российского пропагандистского телеканала НТВ, Панаитов, который является бывшим начальником отдела СК Одинцовского района Московской области, состоял в дружеских отношениях с Вороненкова. Они, в частности, договорились обменяться элитной недвижимостью: Панаитов отдавал свою квартиру в центре Киева, а депутат – квартиру в элитном комплексе "Москва-Сити". Сделка состоялась 22 марта 2017 года , за сутки до убийства Вороненкова.

      Читайте также: Дело убийства Вороненкова: что известно об участниках преступления

      По словам Максаковой, Панаитов не выполнил свою часть договоренностей. Кроме того, во время этих событий пропала дочь Вороненкова от первого брака – Екатерина, которая выступала посредником в сделке. Вдова Вороненкова утверждает, что Панаитов запугивал девушку, а после подписания документов собственно та и исчезла.

      "Именно Кати, пользуясь тем, что она ничего не понимает, он подсунул расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей (15,6 миллиона гривен). Она дала потом заявление, свидетельство, что ничего этого не было, что она употребляла наркотические и психотропные вещества", – утверждает женщина.

      В эфире программы также показали снятые скрытой камерой кадры встречи между Максаковой и Панаитовим. На записи последний говорит, что у него были договоренности с "человеком".

      "Умер он, не умер, убили, не убили – без разницы", – подчеркивает он.

      Отвечая, Максакова уточняет, что Панаитов обещал переписать или продать квартиры в Москве и Киеве, но "ни то, ни другое не произошло".

      Хочу обратиться к Александру Бастрыкину, прошу считать все сказанное мной в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, которые попали в сети, в которых Панаитов сам признается в совершенном преступлении. Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ и прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль,
      – отметила Максакова.

      Читайте также: Убийство Вороненкова: Максакова неожиданно разрушила версию следствия

      Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве 23 марта 2017 года. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов. 9 октября того же года генпрокурор Юрий Луценко назвал мотивы преступления. Одним из них является то, что политик имел ценные показания для украинцев, а в перспективе и для международных судов, в частности они касались участия России в войне на Донбассе.

      10 мая 2018 года прокуратура завершила расследование этого дела. По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой. Кроме того, в этом уголовном деле сообщено о подозрении еще 5 лицам. Двое исполнителей преступления сейчас находятся под стражей и еще двое других соучастников (уроженец Харькова Юрий Василенко и гражданина Украины Ярослав Левенец) вместе с Тюриным – в розыске (бывший гражданский муж Максаковой – в международном). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ УБИЙСТВА ВОРОНЕНКОВА И МАРИИ МАКСАКОВОЙ В ЧАСТНОСТИ:
      •  
      blog_ava
      Блохин на инвалидной коляске посетил финал Лиги Европы: стала известна причина (видео)
      2 июня
      1100
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Криминальные новости Убийство Вороненкова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 2 июня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук