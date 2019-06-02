Убийство Вороненкова: Максакова настаивает, что заказал преступление друг семьи

Мария Максакова, вдова бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, считает, что к убийству ее мужа причастен бывший сотрудник российского Следственного комитета (СК) Денис Панаитов. Она обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой этот факт учесть.

Как отметила Максакова в эфире российского пропагандистского телеканала НТВ, Панаитов, который является бывшим начальником отдела СК Одинцовского района Московской области, состоял в дружеских отношениях с Вороненкова. Они, в частности, договорились обменяться элитной недвижимостью: Панаитов отдавал свою квартиру в центре Киева, а депутат – квартиру в элитном комплексе "Москва-Сити". Сделка состоялась 22 марта 2017 года , за сутки до убийства Вороненкова.

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По словам Максаковой, Панаитов не выполнил свою часть договоренностей. Кроме того, во время этих событий пропала дочь Вороненкова от первого брака – Екатерина, которая выступала посредником в сделке. Вдова Вороненкова утверждает, что Панаитов запугивал девушку, а после подписания документов собственно та и исчезла.

"Именно Кати, пользуясь тем, что она ничего не понимает, он подсунул расписку о том, что она получила 38 миллионов рублей (15,6 миллиона гривен). Она дала потом заявление, свидетельство, что ничего этого не было, что она употребляла наркотические и психотропные вещества", – утверждает женщина.

В эфире программы также показали снятые скрытой камерой кадры встречи между Максаковой и Панаитовим. На записи последний говорит, что у него были договоренности с "человеком".

"Умер он, не умер, убили, не убили – без разницы", – подчеркивает он.

Отвечая, Максакова уточняет, что Панаитов обещал переписать или продать квартиры в Москве и Киеве, но "ни то, ни другое не произошло".

Хочу обратиться к Александру Бастрыкину, прошу считать все сказанное мной в этой передаче официальным заявлением. Я прошу ознакомиться с материалами, которые попали в сети, в которых Панаитов сам признается в совершенном преступлении. Я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ и прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль,

– отметила Максакова.

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Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве 23 марта 2017 года. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов. 9 октября того же года генпрокурор Юрий Луценко назвал мотивы преступления. Одним из них является то, что политик имел ценные показания для украинцев, а в перспективе и для международных судов, в частности они касались участия России в войне на Донбассе.

10 мая 2018 года прокуратура завершила расследование этого дела. По данным следствия, убийство заказал российский криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой. Кроме того, в этом уголовном деле сообщено о подозрении еще 5 лицам. Двое исполнителей преступления сейчас находятся под стражей и еще двое других соучастников (уроженец Харькова Юрий Василенко и гражданина Украины Ярослав Левенец) вместе с Тюриным – в розыске (бывший гражданский муж Максаковой – в международном). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.