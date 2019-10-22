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      Вбивство Вороненкова: в Україні суд скасував підозру російському кримінальному авторитету Тюріну

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      Володимир Тюрін
      Володимир Тюрін / "Коммерсантъ"

      Печерський райсуд Києва скасував підозру російському кримінальному авторитету Володимиру Тюріну. Останнього слідство вважає причетним до замовлення вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова.

      Як повідомляють "Українські новини", про це мовиться у матеріалах суду. Підозру Тюріну вручила ГПУ 10 жовтня 2017 року. Згодом захист російського кримінального авторитета подав клопотання до суду з проханням її скасувати.

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      На переконання адвокатів росіянина, складене повідомлення про підозру не містить належного викладення фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюють Тюріна. Мовиться, зокрема, про

      – зазначення часу,

      – місце вчинення злочину,

      – інші суттєві обставини для правової кваліфікації кримінального злочину.

      Також захист Тюріна вважає, що було порушено процесуальний порядок, коли Тюріну вручали повідомлення про підозру.

      У підсумку Печерський райсуд частково задовольнив клопотання та скасував повідомлення про підозру.

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      Що відомо про вбивство Дениса Вороненкова та про розслідування цього злочину

      Колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вбили біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві 23 березня 2017 року. Вбивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов. 9 жовтня того ж року генпрокурор Юрій Луценко назвав мотиви, через які стався злочин. Одним із них є те, що політик мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема щодо участі Росії у війні на Донбасі.

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      10 травня 2018 року прокуратура завершила розслідування цієї справи. За даними слідства, вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової. Водночас у цьому кримінальному проваджені повідомлено про підозру ще 5 особам. Двоє виконавців злочину наразі перебувають під вартою та ще двоє інших співучасників (уродженець Харкова Юрій Василенко та громадянина України Ярослав Левенець) разом із Тюріним – у розшуку (колишній цивільний чоловік Максакової – у міжнародному). Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Росії Вбивство Вороненкова Кримінальні новини Судді
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