Военное преступление оккупантов ранее подтвердила глава офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. Россиянам заочно объявили подозрение в этом зверстве, однако один из насильников, предположительно, уже поплатился за содеянное и умер.

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Не стала молчать о преступлениях россиян и жертва их издевательств. 34-летняя жительница одного из сел Броварского района Киевской области откровенно рассказала трагические подробности.

Двое россиян насиловали украинку, пока ее маленький сын прятался

По словам украинки, 9 марта российские военные цинично ворвались в ее дом в пригороде Киева, хотя на воротах и была нацеплена белая простыня. Такая "маркировка гражданских" не остановила оккупантов.

Сначала те застрелили их собаку. Тогда повредили машину, чтобы никто не смог убежать. При этом один из рашистов, представившийся Михаилом Романовым, был навеселе.

Когда стемнело, оккупанты цинично убили ее 35-летнего мужа. Тело своего возлюбленного женщина обнаружила у ворот.

Младший (россиянин) приставил пистолет к моей голове и сказал: "Я застрелил вашего мужа, потому что он нацист",

– рассказала украинка.

После рашисты приступили к "денацификации" женщины. Они угрожали, что в случае неповиновения убьют ее на глазах у сына. Пока 4-летний мальчик прятался, российские солдаты издевались над его мамой.

Тот, кто застрелил моего мужа, сказал мне раздеться. Потом они оба насиловали меня один за одним. Им было безразлично, что мой сын плачет в котельной,

– припомнила жуткие подробности женщина.

Как только она решила, что надругательство завершилось, все повторилось. Не прошло и пол часа, как совершенно пьяные россияне вернулись, чтобы изнасиловать ее в последний раз. При этом они еле стояли на ногах.

Наконец они оба заснули в креслах. Я прокралась в котельную и сказала сыну, что нам надо бежать очень быстро, иначе нас застрелят,

– поделилась украинка.

Мальчик до сих пор не понял, что случилось с его папой и какие издевательства пережила его мама. К счастью, сейчас мама и сын находятся на относительно безопасной Западной Украине.

Тем временем ВСУ начали освобождать от врагов пригород Киевщины. Мы уверены, что все российские солдаты, которые прежде всего являются мародерами и насильниками, сполна поплатятся за совершенные преступления.

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