Правоохранители выяснили, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая несколько лет назад убила человека.

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Агенту ФСБ сообщили о подозрении

По материалам контрразведки СБУ сообщила о подозрении в государственной измене агенту ФСБ. Ему инкриминируют участие в убийстве украинского спецназовца на Ровенщине в 2016 году.

Тогда подозреваемый скрытно переправил из России оружие для преступления.

К слову, другого участника группы задержали еще в ноябре 2016 года во время попытки пересечения госграницы Украины. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 12 лет заключения.

Детали преступной деятельности фигурантов дела

По информации следствия, представители российской ФСБ завербовали 2 украинских граждан для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.

В апреле 2016 года они прибыли из России на украинскую землю для сбора информации о военных Вооруженных Силах Украины и работниках оборонных предприятий.

Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".

Впоследствии они получили задание убить украинского офицера военного подразделения спецназначения и выполнили его.

Сейчас продолжается досудебное расследование дела.

Обратите внимание! На днях СБУ задержала чиновника с Киевского бронетанкового завода. Он своими действиями разрушал украинскую оборонную сферу в 2014 году и нанес государству ущерб на 12 миллионов гривен. Мужчина хотел избежать наказания, поэтому сбежал на оккупированные территории.