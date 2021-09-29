Правоохранители выяснили, что злоумышленник входил в состав так называемой "боевой двойки", которая несколько лет назад убила человека.
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Агенту ФСБ сообщили о подозрении
По материалам контрразведки СБУ сообщила о подозрении в государственной измене агенту ФСБ. Ему инкриминируют участие в убийстве украинского спецназовца на Ровенщине в 2016 году.
Тогда подозреваемый скрытно переправил из России оружие для преступления.
Детали преступной деятельности фигурантов дела
- По информации следствия, представители российской ФСБ завербовали 2 украинских граждан для выполнения разведывательно-диверсионных задач в ущерб государственной безопасности Украины.
- В апреле 2016 года они прибыли из России на украинскую землю для сбора информации о военных Вооруженных Силах Украины и работниках оборонных предприятий.
- Полученную информацию агенты передавали своим "кураторам".
- Впоследствии они получили задание убить украинского офицера военного подразделения спецназначения и выполнили его.
Сейчас продолжается досудебное расследование дела.