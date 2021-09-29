Правоохоронці з'ясували, що зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка кілька років тому вбила людину.
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Агенту ФСБ повідомили про підозру
За матеріалами контррозвідки, СБУ повідомила про підозру у державній зраді агенту ФСБ. Йому інкримінують участь у вбивстві українського спецпризначенця на Рівненщині у 2016 році.
Тоді підозрюваний приховано переправив з Росії зброю для злочину.
Деталі злочинної діяльності фігурантів справи
- За інформацією слідства, представники російської ФСБ завербували 2 українських громадян для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.
- У квітні 2016 року вони прибули з Росії на українську землю для збору інформації про військових Збройних сил України та працівників оборонних підприємств.
- Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".
- Згодом вони отримали завдання вбити українського офіцера військового підрозділу спецпризначення й виконали його.
Наразі триває досудове розслідування справи.