Правоохоронці з'ясували, що зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка кілька років тому вбила людину.

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Агенту ФСБ повідомили про підозру

За матеріалами контррозвідки, СБУ повідомила про підозру у державній зраді агенту ФСБ. Йому інкримінують участь у вбивстві українського спецпризначенця на Рівненщині у 2016 році.

Тоді підозрюваний приховано переправив з Росії зброю для злочину.

Деталі злочинної діяльності фігурантів справи

  • За інформацією слідства, представники російської ФСБ завербували 2 українських громадян для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.
  • У квітні 2016 року вони прибули з Росії на українську землю для збору інформації про військових Збройних сил України та працівників оборонних підприємств.
  • Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".
  • Згодом вони отримали завдання вбити українського офіцера військового підрозділу спецпризначення й виконали його.

Наразі триває досудове розслідування справи.