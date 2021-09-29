Правоохоронці з'ясували, що зловмисник входив до складу так званої "бойової двійки", яка кілька років тому вбила людину.

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Агенту ФСБ повідомили про підозру

За матеріалами контррозвідки, СБУ повідомила про підозру у державній зраді агенту ФСБ. Йому інкримінують участь у вбивстві українського спецпризначенця на Рівненщині у 2016 році.

Тоді підозрюваний приховано переправив з Росії зброю для злочину.

До слова, іншого учасника групи затримали ще у листопаді 2016 року під час спроби перетину держкордону України. Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 12 років ув'язнення.

Деталі злочинної діяльності фігурантів справи

За інформацією слідства, представники російської ФСБ завербували 2 українських громадян для виконання розвідувально-диверсійних завдань на шкоду державній безпеці України.

У квітні 2016 року вони прибули з Росії на українську землю для збору інформації про військових Збройних сил України та працівників оборонних підприємств.

Одержану інформацію агенти передавали своїм "кураторам".

Згодом вони отримали завдання вбити українського офіцера військового підрозділу спецпризначення й виконали його.

Наразі триває досудове розслідування справи.

Зверніть увагу! Днями СБУ затримала високопосадовця з Київського бронетанкового заводу. Він своїми діями руйнував українську оборонну сферу у 2014 році та завдав державі збитків на 12 мільйонів гривень. Чоловік хотів уникнути покарання, тому втік на окуповані території.