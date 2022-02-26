Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко 26 февраля. В связи сэтим, он призвал украинцев быть бдительными.
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Обращение МВД
По словам Вадима Денисенко, правоохранители фиксируют все больше случаев циничной деятельности окупантов. Речь идет о случаях, когда на скорости из машин стреляют по патрульным полицейским авто или по воинским частям.
Обращаюсь ко всем гражданам Украины. Если у вас есть подозрение насчет определенных моментов или людей, звоните 102,
– подчеркнул Денисенко.
Он отметил, что линия 102 сейчас перегружена. Звонков получают в 10 раз больше обычного. Однако правоохранители делают все возможное, чтобы выезжать на вызовы и помогать, где это нужно.
"Хотел бы, чтобы мы были самодисциплинированы и сплочены", – призвал украинцев советник министра.
Заявление прессцентра МВД по состоянию на 26 февраля: смотрите видео