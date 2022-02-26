Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко 26 лютого. У зв'язку з цим, він закликав українців бути пильними.

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Звернення МВС

За словами Вадима Денисенка, правоохоронці фіксують все більше випадків цинічної діяльності окупантів. Мовиться про випадки, коли на швидкості з машин стріляють по патрульних поліцейських авто або по військових частинах.

Звертаюся до всіх громадян України. Якщо у вас є підозра щодо певних моментів або людей, дзвоніть 102,

– наголосив Денисенко.

Він зауважив, що лінія 102 зараз перевантажена. Дзвінків отримують в 10 разів більше ніж зазвичай. Однак правоохоронці роблять усе залежне, щоб виїжджати на виклики та допомагати, де це потрібно.

"Хотів би щоб ми були самодисципліновані й згуртовані", – закликав українців радник міністра.

Заява пресцентру МВС станом на 26 лютого: дивіться відео