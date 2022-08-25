Мальчик 2011 года рождения погиб во время первой российской атаки по Чаплиному на День Независимости. Его отец рассказал журналистам, как погиб его маленький сын.

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После взрыва мальчика искали час

Отец погибшего ребенка рассказал, что после взрыва мальчика искали около часа. Думали, что он находится под завалами или его выбросило на крышу. А оказалось, что его отбросило на улицу.

Мы были в доме, а его вот сюда выбросило. Мы искали его в завалах, а он лежал здесь. Никто не знал, что он лежит здесь. Думали, может, на крышу выбросило, а оказывается, вот он здесь,

– рассказал отец мальчика.

Соседи рассказали, что вообще не слышали никаких звуков. Просто в один момент произошел взрыв, который все разнес. На видео можно увидеть разрушение частного дома и огромную воронку, образовавшуюся неподалеку.

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Напомним, что во время второй атаки россия обстреляла железнодорожную станцию Чаплино, в результате чего загорелись 4 пассажирских вагона. Всего в тот день в Чаплино оккупанты унесли жизни 25 человек, 5 из которых сгорели в машине заживо. Среди погибших в автомобиле – 6-летний мальчик.

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По данным Офиса Генпрокурора, россия при ударе по Чаплиному применила РСЗО "Смерч", С-300 и "Искандер".

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