Хлопчик 2011 року народження загинув під час першої російської атаки по Чаплиному на День Незалежності. Його батько розповів журналістам, як загинув його маленький син.

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Після вибуху хлопчика шукали годину

Батько загиблої дитини розповів, що після вибуху хлопчика шукали близько години. Думали, що він перебуває під завалами або його викинуло на дах. А виявилось, що його відкинуло на вулицю.

Ми були в будинку, а його ось сюди викинуло. Ми шукали його в завалах, а він тут лежав. Ніхто не знав, що він тут лежить. Думали, може, на дах викинуло, а виявляється, ось він тут,

– розповів батько хлопчика.

Сусіди розповіли, що взагалі не чули ніяких звуків. Просто в один момент відбувся вибух, який усе розніс. На відео можна побачити руйнування приватного будинку та величезну вирву, яка утворилася неподалік.

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Нагадаємо, що під час другої атаки росія обстріляла залізничну станцію Чаплине, внаслідок чого загорілись 4 пасажирських вагони. Загалом того дня у Чаплиному окупанти забрали життя 25 людей, 5 з яких згоріли у машині заживо. Серед людей, які загинули в автівці – 6-річний хлопчик.

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За даними Офісу Генпрокурора, росія при ударі по Чаплиному застосувала РСЗВ "Смерч", С-300 та "Іскандер".

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