Собственно, обстрел Покровска совершили оккупанты в понедельник вечером, 7 августа. По состоянию на 21:20 известно об 5 погибших и 18 пострадавших. В этом материале 24 Канал собрал фото и видео, на которых видны последствия атаки на этот город в Донецкой области.

К теме Россия ударила по жилому дому в Покровске, есть жертвы: Зеленский показал кадры

Покровск после обстрела

Глава областной военной администрации Павел Кириленко акцентировал на том, что захватчики целились по центру Покровска, нанеся два удара ракетами с интервалом в несколько десятков минут.

Повредили девяти и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, питание, магазины, административные здания.

Очевидно, таким образом оккупанты в очередной раз показали, что являются военными преступниками и им безразлично на мирных людей.

Как выглядит Покровск после атаки / Фото ОВА, СМИ

Важно! Счетчик жертв в результате ракетных обстрелов и ударов ежедневно растет. Враг стопроцентно будет привлечен за это к ответственности.

Трудно представить, что чувствуют люди, которым пришлось своими глазами увидеть этот ужас. С начала полномасштабного вторжения тысячи, если не сотни тысяч, домов украинцев было разрушено.

Нет сомнений в том, что Россия не остановится, если ее не остановить. Об этом, кстати, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя ракетную атаку по Украине 5 августа.

Последствия удара по Покровску: смотрите видео со страницы Зеленского

Отметим, что, по мнению президента Владимира Зеленского, именно перед Украиной стоит задача остановить российский террор. Об этом он сказал, как раз комментируя ракетный удар по Покровску на Донетчине.

Каждый в мире, кто помогает Украине, вместе с нами победит террористов. Россия будет отвечать за все, что натворила в этой страшной войне,

– добавил президент.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям опубликовали кадры, на которых видны раненые в результате этого обстрела.

Во время атаки на Покровск пострадали люди / Фото ГСЧС