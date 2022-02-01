Препарат зарегистрировали

Народный депутат (фракция "Слуга народа"), глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий рассказал, что лекарства получили государственную регистрацию в системе экстренного использования.

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Мы в прошлом году законтрактовали, и уже 1 февраля страна начнет использовать самые современные лекарства прямого действия от COVID-19, которые только сегодня появились во всем мире. И Украина не ждет, и уже 1 февраля мы получаем это лекарство,

– подчеркнул он.

Что известно об инновационных лекарствах

Украина внесла молнупиравир в список медикаментов, которые применяются для лечения коронавируса, еще в ноябре 2021. Тогда лишь 16 декабря Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку этого препарата.

В целом Украина объявляла намерение закупить 300 тысяч курсов молнупиравира.

Молнупиравир – что известно о преарате Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизводства генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни. Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19.

В фармкомпании Merck сообщили, что препарат рекомендовано назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.