Препарат зареєстрували

Народний депутат (фракція "Слуга народу"), голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.

Увага В Україні очікують сповільнення поширення Омікрону, – KSE

Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які лише сьогодні з'явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки,

– наголосив він.

Що відомо про інноваційні ліки

Україна внесла молнупіравір до списку медикаментів, які застосовуються для лікування коронавірусу, ще в листопаді 2021. Тоді лише 16 грудня Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю цього препарату.

Загалом Україна оголошувала намір закупити 300 тисяч курсів молнупіравіру.

Молнупіравір – що відомо про преарат Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.