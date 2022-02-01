Препарат зареєстрували
Народний депутат (фракція "Слуга народу"), голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький розповів, що ліки отримали державну реєстрацію у системі екстреного використання.
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Ми минулого року законтрактували, і вже 1 лютого країна почне використовувати найсучасніші ліки прямої дії від COVID-19, які лише сьогодні з'явилися у всьому світі. І Україна не чекає, і вже 1 лютого ми отримуємо ці ліки,
– наголосив він.
Що відомо про інноваційні ліки
Україна внесла молнупіравір до списку медикаментів, які застосовуються для лікування коронавірусу, ще в листопаді 2021. Тоді лише 16 грудня Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю цього препарату.
Загалом Україна оголошувала намір закупити 300 тисяч курсів молнупіравіру.
Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби
Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.
У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.