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      Артем Бронжуков

      Украина и выборы президента США: продолжение следует?

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      Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом
      Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом / 24 канал

      Грядущая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа будет иметь далеко идущие последствия.

      Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый официальный визит в США. Он уже встретился с украинской диаспорой, далее в его планах – участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН и переговоры с Дональдом Трампом. Как заявляют диппредставительства США и Украины, предметом разговора президентов станут ситуация на Донбассе, привлечение американских инвестиций в украинскую экономику, а также выделение военно-материальной помощи для Киева.

      К теме: Украинский скандал в США: что пишут об этом западные медиа

      Все эти темы, безусловно, важные и несут стратегический характер для Украины, а краеугольным камнем в достижении консенсуса может стать вопрос американских выборов.

      В США сейчас разгорается очередной политический скандал. По сообщению американских СМИ, "Трамп во время июльского телефонного разговора с Зеленским оказывал давление на украинского президента с целью активизации расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына".

      Байден
      Гантер Байден та Джо Байден (слева на право) 

      Байден – главный конкурент Трампа на предстоящих президентских выборах от Демократической партии. А его сын числился в совете директоров украинской газовой компании, в отношении которой в 2015-2016 годах Генпрокуратура Украины проводила расследование. И если следствию удастся доказать причастность сына одного из лидеров демократов к коррупционным схемам в нашей стране, то Трамп это обязательно использует на предстоящих выборах.

      Изначально представители Зеленского и Байдена отбросили всякие обвинения в давлении со стороны американского президента. Но позже глава Белого Дома признал, что затрагивал эту тему в беседе с украинским коллегой.

      Сам Байден в прошлом также поддавался критике со стороны медиа и оппонентов из-за возможного давления на украинскую власть. Якобы представитель администрации Обамы угрожал отказать в кредитных гарантиях для Украины, в случае если тогдашний генпрокурор Виктор Шокин сохранит свою должность. А ведь именно Шокин проводил проверку деятельности газодобывающей компании Burisma.

      Шокин
      Виктор Шокин / Фото Replyua.net

      Как отмечают многие эксперты, теперь вопрос расследования в отношении бывшего вице-президента США и его сына станет главной неформальной темой обсуждения, которая может привести как к положительному, так и негативному исходу переговоров между Зеленским и Трампом.

      В такой сложной ситуации украинские политики оказываются не впервые. В 2016-м, в преддверье избирательной гонки, вследствие которой, Трамп и стал президентом, наша страна так же была втянута в предвыборные интриги. Правда, тогдашние представители украинского политического истеблишмента сделали ставку на Демократическую партию и Хилари Клинтон, поддерживали ее стремление к победе, а также всячески способствовали распространению информации о правонарушениях, совершенных главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, который успел поработать и на Виктора Януковича. Но, как показало время, прогадали, после чего долго извинялись и пытались оправдаться, а Петру Порошенко так и не удалось до конца наладить отношения с администрацией Трампа.

      Удастся ли Зеленскому договориться с Трампом и при этом не нажить себе мощного врага в будущем?

      Читайте также: Зеленский сразу после прилета в США провел первую встречу

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      Автор: Артем Бронжуков
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Дональд Трамп Зеленский в США Публикации
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