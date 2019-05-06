10:11
6 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Подводный шпион России. Прифотошопленый Путин
      Вєсті Кремля
      18:57, 4 мая
      Вести.UA. Жир: Олег Винник поможет Зеленскому. Деньги Коломойского для Ляшко
      Вєсті.UA
      18:49, 4 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО
      Злой Одессит

      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России

      1008
      Украина сократила долю закупаемого российского ядерного топлива
      Украина сократила долю закупаемого российского ядерного топлива / Hyser

      Немало было сломлено за минувшие годы копий относительно поставок в Украину ряда товаров российского происхождения и одним из таковых является ядерное топливо. Тем не менее, доля российского ядерного топлива в общем объеме закупок регулярно и планомерно уменьшается.

      Так, за отчетный период с января по февраль 2019 года Украина закупила ядерного топлива на $45 млн, из которого российского производства на $17 млн 436,9 тысяч, а шведского – на $27 млн 718,5 тысяч.

      В общей пропорции закупок доля российского ЯТ составила 38,6%, а шведского Westinghouse – 61,4%.

      Читайте также: Россия и США начали "Ледяное побоище"

      Хотелось бы отметить, что в 2014 году пропорция была куда хуже, а именно, у РФ было куплено ЯТ на $588,8 млн, а у Швеции всего лишь на $39,3 млн. По состоянию на 2018-й ситуация изменилась, но не переломным образом, в частности, у России был окуплено ЯТ на $374,6 млн, а у Швеции уже на $148,53 млн.

      А теперь для самых ярых ораторов – Украина выполняет закупки ядерного топлива согласно международным энергетическим нормам, в которых заложен антимонопольный принцип. То есть, поставщиков на рынок ЯТ должно быть минимум два. А потому, как бы того не хотелось, а мы можем лишь уменьшать долю закупаемого у России ЯТ, но не избавиться от этих поставок совсем.

      Тем не менее, старт 2019 года уже демонстрирует разительный разрыв между закупками, что не может не радовать и вселяет оптимизм относительно того, что 2019-й может стать в этом вопросе переломным. Если, конечно же, не изменится вектор внешней политики страны.

      Читайте также: "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?

      blog_ava
      6 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      572
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Публикации Торговля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      сегодня , 08:40 Украина значительно сократила закупку ядерного топлива в России
      Злой Одессит 1008
      Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      сегодня , 08:01 Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"
      1070
      Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      5 мая , 23:00 Путин бесится из-за реверсных покупок газа Украиной
      Сергій Фурса 887
      Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      5 мая , 22:00 Інавгурація Зеленського, "спільне громадянство" для українців і росіян: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1312
      Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      5 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: "золотой" лук, расплющенный язык Путина и флешмоб Арии Старк
      567
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук