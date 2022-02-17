Это лекарство производит компания Pfizer. Об этом во время брифинга 17 февраля рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Препарат Паксловид предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания из легкой степени тяжести в среднюю и тяжелую и предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой и предназначен для использования,
– заявил Ляшко.
Еще до регистрации этого препарата министерство подписало соглашение с Pfizer на поставку в Украину 300 тысяч курсов Паксловида.
Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором проинформирует дополнительно»,
– добавил глава Минздрава.
Что известно о препарате Паксловид
Паксловид или PF-07321332 — противовирусный препарат, разработанный компанией Pfizer.
Он содержит:
- нирматрелвир, который подавляет белок SARS-CoV-2, чтобы остановить репликацию вируса,
- и ритонавир, который замедляет распад нирматрелвира, чтобы помочь ему оставаться в организме в течение более длительного периода в более высоких концентрациях.
Кому подходят эти лекарства
Таблетки рекомендованы людям с высоким риском госпитализации или смерти. Но препарат не рекомендуют пациентам с тяжелой почечной или печеночной недостаточностью. Пациентам с умеренной почечной недостаточностью необходима сниженная доза Паксловида.
Министр напомнил, что ранее в Украину уже прибыло 60 тысяч из 300 тысяч законтрактованных курсов Молнупиравира – еще одного препарата, предназначенного для лечения COVID-19.