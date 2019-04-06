Украинец, который совершил прорыв в медицине – изобрел лекарство против туберкулеза

23 августа 1943 года – это день, когда у миллионов людей по всему миру появилась надежда. Уроженец села Новая Прилука нынешней Винницкой области Зельман Ваксман выделил антибиотик стрептомицин, который преодолевал туберкулезную палочку. Этого изобретения человечество ждало более трех тысяч лет.

История болезни

От чахотки страдали еще в античные времена, а болезнетворную палочку находили даже в костях египетских мумий. В XIX веке недуг больше напоминал эпидемию. Для примера, в 1815 году в Англии года каждый четвертый умирал от туберкулеза легких.

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В США туберкулез называли "капитан смерть" и худшее, что лекарств против этого не было. Людям прежде всего рекомендовали сухой теплый климат.

Туберкулез способствовал внутренней миграции на запад. Лос-Анджелес, Денвер, Колорадо – все это были города, которые обещали исцеление. Вот только тогда еще не знали, что туберкулез заразен. И люди, прибыв в так называемые "города здоровья", оказывались в окружении таких же больных.

Поняв свою ошибку, чиновники подняли информационную кампанию:

• не плюйте в общественных местах;

• чихайте и кашляйте в платок;

• не целуйте маленьких детей.



Кампании по охране здоровья общественности 1920-х годов

Больницы были переполнены, а потому, чтобы изолировать больных, организовывали дневные стационары на баржах, а в стране построили целую сеть санаториев.



Столовая в туберкулезном санатории короля Эдварда VII

Главные лекарства – отдых на свежем воздухе. Пациентов буквально заставляли лежать. В городах тоже старались чаще быть на улице. Возле домов мастерили открытые веранды, на крышах Бруклина выставляли шезлонги, а подголовники кровати выставляли за окна, чтобы ночью голова была фактически на улице. Но даже такие средства не помогали. По статистике, половина больных не жила дольше пяти лет.



Лечение лежанием на свежем воздухе в одном из санаториев Давоса

В период полной безысходности украинец Зельман Ваксман начал воплощать в реальность свою идею. Он не был врачом, зато окончил аграрный факультет и считался одним из лучших знатоков почв, а точнее микроорганизмов, в нем живущих. Речь идет об актиномицетах.

Актиномицеты производят соединения, способны сдерживать рост других микробов или даже уничтожать их.

Поиск лекарств против туберкулеза

В 1932 году по заказу Ассоциации борьбы с туберкулезом уроженец Украины начал искать лекарства. Чтобы найти тот единственный микроб, Ваксман вместе со своими коллегами исследовал 10 тысяч различных микроорганизмов. Чтобы ничего не пропустить, изучали различные типы почв – те, что расположены возле конюшен, покрытые мхом или, наоборот, сухими листьями. Это была изнурительная и монотонная работа.



Зельман Ваксман

Команда Ваксмана пыталась выделить из выбранных организмов активные химические компоненты, проверяла их на токсичность и наконец после 11 лет поисков представила стрептомицин – второй антибиотик в мире, который преодолевал палочку Коха.

Первой пациенткой стала 21-летняя американка с запущенной формой болезни. Лечение длилось несколько месяцев. После этого женщину выписали домой. В санаториях собирали людей и объявляли, что они могут возвращаться домой. Заброшенные заведения превращались в отели или горнолыжные курорты.

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С 1949 года фармацевтическая компания наладила массовое производство. Впоследствии сочетание стрептомицина и пенициллина стала еще надежным спасением от пневмонии.

1952 года имя Зельмана Ваксмана стало известно всему миру – его наградили Нобелевской премией. Во время церемонии подчеркнули, что стрептомицин уже спас тысячи жизней и что, в отличие от Флеминга, который случайно изобрел пенициллин, стрептомицин стал результатом длительной систематической работы.



Зельман Ваксман является лауреатом Нобелевской премии

На полученные от патента средства "отец антибиотиков" основал Институт микробиологии и помогал эмигрантам из Советского Союза обустроиться в США.



Симптомы туберкулеза