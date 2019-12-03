Українці відстають у читацькій грамотності та в навчанні на 1 рік, або PISA-шок

Показники успішності українських підлітків є значно нижчими за середні значення по країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Навіть базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9 % наших підлітків, природничо-наукової – 26,4 %, а математичної аж 36 %. Україна на тлі інших схожих країн має особливі проблеми з математикою у більшості учнів. Тож 15-річні учні і студенти відстають від своїх однолітків у навчанні на 1 рік в середньому по ОЕСР, зазначає Лілія Гриневич.

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Такі результати ми маємо на тлі коротшого навчального часу і більшого його марнування, ніж в інших країнах.

З даних дослідження випливає дуже тривожним є також висновок, що результати українських дітей тісно пов'язане із соціально-економічним становищем родин, з яких вони походять.

Дослідження тільки підтвердило наші припущення, що більшість українських учнів не здатні застосовувати свої знання для вирішення життєвих проблем, у різних нових обставинах. А саме ця здатність є запорукою успішного життя. Саме на таку здатність через формування компетентностей спрямована Нова українська школа (НУШ). Дані PISA підтвердили, що напрямок НУШ правильний і її впровадженння допоможе вирішити виявлені проблеми.

Взагалі, дані дослідження дуже цікаві.

Що таке PISA?

Program for International Student Assessment – міжнародне дослідження успішності учнів;

відбувається кожні три роки серед 15 річних школярів за трьома напрямами;

перевіряє, чи учні здатні використовувати здобуті знання, уміння та навички в реальному житті.

Автор: Лілія Гриневич

Джерело: Facebook

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