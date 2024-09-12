Об этом сообщила Нацполиция в комментарии 24 Канала. По предварительной информации, стрелок был один.
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В Софиевской Борщаговке произошла стрельба
Утром в киевских телеграм-каналах начали появляться сообщения, что в Киевской Борщаговке раздаются выстрелы. В сети также публиковали видео с места событий и писали, что туда уже прибыли спецназовцы.
В полиции в комментарии в комментарии 24 Канала сообщили, что утром поступил звонок от мужчины, который сообщил о стрельбе в Софиевской Борщаговке. На место событий сразу прибыли правоохранители Киевской области.
На месте стрельбы правоохранители обнаружили пистолет, который лежал в подъезде. Пока сообщения о пострадавших не поступало.
В полиции уже установили личность, которая начала стрельбу. Так, это 48-летний местный житель.
Сейчас следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия,
– сообщили в полиции.